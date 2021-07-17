İSKİ şantiyesinde iskele devrildi; 3 işçi yaralandı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin(İSKİ), Arnavutköy'deki inşaat alanında bulunan iskele devrildi. İskelenin altında kalan 2'si kardeş 3 işçi yaralandı.
17 Temmuz 2021 12:29
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İSKİ şantiyesinde iskele devrildi; 3 işçi yaralandı
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Olay, saat 10.30 sıralarında İSKİ'ye ait Terkos-Taşoluk İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre şantiye alanına kurulan iskelelerden ikisi çalışma yapıldığı sırada henüz bilinmeyen nedenden dolayı devrildi.
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Devrilen iskelelerin altında kalan 2 kardeş Sami Göktepe, Fırat Göktepe ile Yavuz Şahin yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri devrilen iskelenin altında kalan 1'i ağır yaralı 3 kişiyi bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
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Yaralılar ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken diğer 2 işçinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)
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İSKİ şantiyesinde iskele devrildi; 3 işçi yaralandı
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İSKİ şantiyesinde iskele devrildi; 3 işçi yaralandı