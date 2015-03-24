İşkence gören kedinin iyileşmesi için 15 bin dolar toplandı
24 Mart 2015 20:34
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Bruce Almighty adlı işkence görmüş kedi için dünyanın dört bir yanından yardım yağıyor. Bacaklarını kaybetme riski olan kedi için internet üzerinde başlatılan para toplama kampanyası, 5000 dolarlık hedefini kısa sürede katlayıp 15 bin dolara ulaştı ve bu miktar halen büyümeye devam ediyor.
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Kanada'nın Regina adlı kentinde bir aile tarafından fark edilen kedi, bacaklarına sımsıkı sarılmış elektrik bandı yüzünden çok kötü durumdaydı. Bantlar yüzünden ciddi seviyede enfeksiyon ve doku zedelenmesine maruz kalan kediye, kurtarıcılar "Yüce Bruce" anlamına gelen Bruce Almighty adını verdiler. Çünkü o, bulunduğu andan itibaren hayata tutunmaktan asla vazgeçmeyen bir kedi.
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Şehrin hayvanları koruma kurumu, GoFundMe'de açtığı kampanyayı Facebook'ta duyurur duyurmaz Bruce Almighty'e dünyanın dört bir yanından destek yağmaya başladı. Onu güvenli bir ortamda koruma ve bakım altına alan yetkililer, daha bantlar nazikçe çıkarılmaya başlarken acıdan bayılan zavallı kedinin ayaklarının kesilme tehlikesi bulunduğunu belirtiyor.