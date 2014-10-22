Işığın karanlığa zaferinin kutlandığı Diwali Festivali'nden kareler

“Işık Festivali” olarak bilinen “Diwali” bu sene 23 Ekim’de kutlanacak. Diwali Festivali tüm mezhepler (Hindular, Caynistler ve Sihler) tarafından benimsense de, yapılan kutlamalar dine ve bölgeye göre farklılıklar gösteriyor.
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Diwali Festivali genel olarak ışığın karanlığa karşı, iyinin kötüye karşı ve bilginin cehalete karşı zaferini simgeliyor.
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Hindu takvimindeki en büyük festivallerden biri olan Diwali’nin kutlanmasının pek çok nedeni var, ancak en popüler olanı “önemli bir tanrı ve Ayodha’nın kralı olan Lord Rama’nın iblis Rayana’ya karşı zaferinin ve Lord Rama’nın krallığa dönüşünün anılmasıdır.”
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Caynist mezhebi geleneğinde, Diwali Caynizmin kurucusu Mahavira’nın yaşam ve ölüm döngüsünden kurtuluşunu kutlamaktır.
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Sih geleneğinde ise, Babür İmparatoru Cihangir tarafından gözaltına alınan Guru Hargobind’in 1619’da serbest bırakılışını temsil ediyor.
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Ayrıca birçok Hindu için Diwali yeni bir yılın başlangıcı sayılır.
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Festival öncesinde evler ve dükkanlar temizlenip, her yer desenli fenerler ve renkli Rangloliler (evlerin eşiklerini süslemek için pirinç unu, pudra, tebeşir, vs. ile yapılan tasarımlar) ile donatılır, yeni yılın iyi geçmesi ve bolluk getirmesi için dua edilir ve Hint tatlıları (hediyemithai) dağıtılır.