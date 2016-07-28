IŞİD'in Kamışlı saldırısından geriye bu görüntüler kaldı!
28 Temmuz 2016 14:45
19
Rojava'daki Kamışlı kentine IŞİD'in düzenlediği bombalı saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetti (Fotoğraf: Al Jazeera )
29
Bomba yüklü aracın Kamışlı'daki kanton yönetiminin Savunma Bakanlığı'na götürülmek istendiği açıklandı
39
Patlama ile birlikte çok sayıda bina ve ev yıkılırken, birçok araç da yandı
49
En az 50 kişinin öldüğü, 140 kişinin yaralandığı patlamada enkaz alanda kalan yaralıların çıkarılması çalışmaları sürüyor
59
Kanlı saldırıyı terör örgütü DAEŞ'in (IŞİD) üstlendiği bildirildi
© Tüm hakları saklıdır.