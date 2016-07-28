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IŞİD'in Kamışlı saldırısından geriye bu görüntüler kaldı!

28 Temmuz 2016 14:45

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Rojava'daki Kamışlı kentine IŞİD'in düzenlediği bombalı saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetti (Fotoğraf: Al Jazeera )

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Bomba yüklü aracın Kamışlı'daki kanton yönetiminin Savunma Bakanlığı'na götürülmek istendiği açıklandı

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Patlama ile birlikte çok sayıda bina ve ev yıkılırken, birçok araç da yandı

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En az 50 kişinin öldüğü, 140 kişinin yaralandığı patlamada enkaz alanda kalan yaralıların çıkarılması çalışmaları sürüyor

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Kanlı saldırıyı terör örgütü DAEŞ'in (IŞİD) üstlendiği bildirildi

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