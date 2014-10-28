IŞİD saldırısı altındaki Kobanê'den 48 saat; ölsek de kalsak da burayı terk etmeyeceğiz
28 Ekim 2014 11:01
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(Haber ve fotoğraflar: Faruk Balıkçı / Hürriyet) Amerikan saldırıları, IŞİD bombardımanı ve intihar saldırılarıyla Suriye’nin kuzeyindeki Kürt yerleşimi Kobanê’nin neredeyse yarısı yıkılmış durumda. Şehre gıda malzemeleri dışarıdan geliyor. Kobanê’de binin üzerinde, iki km uzaklıkta Türkiye ile ara bölgede ise 3 bin sivil araçlarının içinde yaşıyor. (Faruk Balıkçı / Hürriyet)
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Üç taraftan terör örgütü Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından kuşatılmış olan Kobani’de bombalar altında 48 saat geçirdik. ABD savaş uçaklarının bombardımanı, top ve havan yağmuru, araçlarla intihar saldırılarının düzenlendiği Kobanê’nin neredeyse yarısı tahrip olmuş durumda.
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Kapılar zincirli Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinden Suriye tarafındaki Kobanê’ye gitmek için tel örgüleri aşarak Tılşeir tepesi ile IŞID’in denetimindeki Mezre köyü arasından geçerken ateş altında kaldık. Tılşeir tepesi eteklerine vardığımızda 15 yaşındaki Muhammed’in şoförlüğünde Kobanê merkezine ilerlerken yol boyunca açlıktan telef olmuş büyük ve küçükbaş hayvan leşlerinin kokusu barut kokusuyla karışıyordu.
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Kent merkezinde havan topu atışı altında güvenli bir eve vardığımızda pencere kenarında durmamamız, bombalamalar nedeniyle cam patlamalarına karşı pencereleri açık bırakmamız, aydınlatıcı araç kullanmamamız ve tek başına sokağa çıkmamamız isteniyor. Bu nedenle de barındığımız evin kapısı zincirlerle kapatılmıştı. Su ve elektrik sıkıntısının yaşandığı kentte gıda maddesi ise Mürşitpınar sınır kapısından getirilerek yemek ihtiyacı karşılanıyor.
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Stalingrad benzetmesi Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) silahlı kanadı YPG’liler ile birlikte Kanas tüfeği kullanan IŞİD’li keskin nişancılara hedef olmamak için bina altlarında kendimizi koruyarak sokakları dolaştığımızda korkunç bir manzara ile karşılaştık. Kobanê’de bize rehberlik yapan YPG’li, kenti İkinci Dünya Savaşı’nda Alman işgaline direnen Sovyetlerin Stalingrad kentine benzeterek, sonuçta Ruslar gibi kazananın da kendileri olacağını söylüyor. Kentteki sessizliği silah ve bombardıman sesleri bozuyor.
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‘Terörist değiliz’ YPG’li Mahmut Beşar, cephede kardeşi ile birlikte savaştığını, diğer iki kardeşinin ise ailelerine baktığını ifade ederek, “İki kardeş cephede savaşıyoruz. Burada önemli olan insanların yaşam mücadelesi ve kendisini savunmasıdır. İnsanlar ölümü göze alıp savaşıyorsa bunu sorgulamak gerekiyor. IŞİD’in Kobanê’ye saldırılarını kelimelerle ifade etmek mümkün değildir. Bunu yazacak bir kalem, dile getirebilecek bir dil yok. Göçün, kaçışın sonu yok. Bu vahşete karşı tek yol direnmektir” dedi.
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Kardeşi Mişrin Beşar ise kendi topraklarını savunduklarını “Terörist olmadığımızı, terörizme karşı savaştığımızı burada savaşarak dünyaya gösteriyoruz” diye ekledi. Kentte süren yoğun çatışmalar nedeniyle üç hastanede tahrip olmuş. Çatışmalarda yaralanan YPG’liler, Mürşitpınar sınır kapısından geçirilerek Suruç ve Şanlıurfa’da tedavi ediliyor. Kentte en çok ise ilaç ve çocuk mamasına ihtiyaç duyuluyor.
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‘Terk etmeyeceğiz’ Kobanê’de yaşayan sivillerle görüşmek istediğimizde, bir eve götürülüyoruz. Bir kız çocuğu önce kapı aralığından bakıyor, sonra açıyor. Semire Muhammed, mahallede sadece dört ailenin kaldığını anlatarak, “Burada doğduk burada yaşadık. Burayı terk etmedim, etmeyeceğiz. Gerekirse burada ölürüz” diyor
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Adile Kerim ise hislerini “Ölüm Allah’ın emri. Hepimiz bir gün öleceğiz. Azrail bizim canımızı burada alacaksa hiçbir yere gitmemizin anlamı yok. Burayı terk etmeyeceğiz. Ölsek de kalsak da burası bizim toprağımız” diye ifade ediyor.
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Araçlarında uyuyorlar Kobanê’de başlayan savaş 43’üncü günü geride bırakırken, köylerden ve Kobanê’den 3 binin üzerinde sivil, kent merkezine 2 km mesafede Türkiye sınırında araçlarının içinde yaşam mücadelesi veriyor. Kimi kamyonunu eve çevirmiş, kimi de arazi de yatıyor.
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İntihar saldırıları IŞİD’in Cerablus ve Mindiç bölgelerinden ağır silahlar ve takviye güç ile Kobanê’ye destek getirildiği ve yoğun bir saldırı düzenleyeceği haberi üzerine, Kobanê’de kalmamızın can riskli olacağı nedeniyle ayrılmamız istendi. Daha ayrılamadan IŞİD’in yoğun bir top ve havan saldırısı ile birlikte sokak çatışmaları başladı.
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Kentin değişik semtlerine ise 3 kez araç yüklü bombalarla intihar saldırı düzenlendi. YPG’liler son dönemde sık sık bomba yüklü araçlarla saldırılarda bulunduklarını ancak araçların hedefine ulaşmadan patlatıldığını söylediler. Saatlerce süren yoğun bombardıman nedeniyle Kobanê’yi kara bulutlar sararken, kısa süren bir sessizliğin ardından kenti terk ettik.