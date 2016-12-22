IŞİD, Fırat Kalkanı'ndaki TSK birliklerine düzenlenen intihar saldırısının görüntülerini yayınladı
22 Aralık 2016 05:27
19
IŞİD, El Bab ve çevresinde 14 Türk askerinin şehit olduğu intihar saldırısına dair fotoğraflar yayımladı.
29
Fotoğraflar, IŞİD'in 'haber ajansı' olarak bilinen Amak, tarafından paylaşıldı.
39
IŞİD, El Bab ve çevresinde bugün yaşanan çatışmalarda TSK ve TSK destekli gruplardan 50'nin üzerinde askerin şehit olduğunu iddia etti.
49
TSK, bugünkü çatışmalarda toplam 14 askerin şehit olduğunu, 33 askerin yaralandığını, 138 IŞİD'linin öldürüldüğünü duyurmuştu.
© Tüm hakları saklıdır.