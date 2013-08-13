İş görüşmesine gidecekseniz bu sorulara hazırlanın!
13 Ağustos 2013 15:57
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Amerika'da yayımlanan Business Insider dergisi çeşitli kurum ve şirketlerin işe alacakları elemanlara sordukları sorular içinden en zor ve garipleri derlendi Bakın iş görüşmesinde insanlar nelerle karşılaşıyor?
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Size bir kutu kurşun kalem verilse, bu kalemleri geleneksel kullanım dışında 10 ayrı şekilde nasıl kullanırsınız? (Google, yönetici asistanı ararken sormuş)
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Bir asansörü nasıl test edersin? (Microsoft, yazılım geliştirirme mühendisi ararken sormuş)
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Bir uçakta sonsuz sayıda siyah ve beyaz nokta var. Siyah ve beyaz noktalar arasındaki mesafenin 1 birim olduğunu kanıtla. (Goldman Sachs teknoloji analisti ararken sormuş.)
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Bir trafik işareti olsaydın hangisi olmak isterdin? (Pasific Sunwear, satış yardımcısı ararken sormuş)
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Rus gansterler seni kaçırıyor ve altı mermi alan bir revolvere iki mermiyi arka arkaya yerleştiriyor, sonra da revolveri çevirip kafana doğru tetiği çekiyor. Klik. Hala hayattasın. Sonra sana soruyor: Yeniden çevirmemi mi istersin, yoksa sadece tetiği mi çekeyim? Hangi durumda silahın ateş alma ihtimali kaçtır, hesapla. (Facebook internet pazar analisti ararken sormuş.)
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Bir fıkra anlat. (JP Morgan Chase finansal analist ararken sormuş.)
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Seni neden işe almayayım? (Twitter insan kaynaklarına eleman ararken sormuş.)
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Cüce öldüren dev, on cüceyi en kısadan en uzuna doğru sıralamış. Cüceler kendilerinden daha kısa olanları görebiliyor ama uzun olanları göremiyor. Dev, cücelerin kafasına rastgele biçimde siyah ya da beyaz şapkalar takıyor. Cüceler kendi kafalarındaki şapkanın rengini bilmiyor. Dev, en uzun cüceden başlayarak şapkasının rengini soruyor ve eğer bilemezse onu öldürüyor. Cüceler verilen cevabı duyuyor ama cücenin ölüp ölmediğini bilmiyor. Cüceler şapkalar dağıtılmadan önce kendi aralarında toplantı yapıyorlar. En az sayıda cücenin ölmesi için nasıl bir strateji izlenmeli? Ve bu stratejiyle kurtarılabilecek minimum cüce sayısı nedir? (Bit Torrent’e otomasyon mühendisi alınırken sorulan soru.)
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Öte yandan iş görüşmelerine giderken giydiğimiz kıyafetin kişiliğimize, statümüze ve fizyolojimize uygun olması gerektiğini belirten iş arayanların başvuru sitesi Globalcv Genel Müdürü Ertan Kirik, 'kamu, finans, siyaset, hukuk gibi resmi sektörlerde bayanlar lacivert, gri, bordo, haki, bej, vizon ve kamel gibi renkleri; erkekler ise, koyu renkleri tercih edebilir' dedi.
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İş görüşmelerinde giyilmemesi gereken tek rengin, kahverengi olduğunu söyleyen Kirik, 'kahverengi, karşısındakinin kendini resmiyetten uzak daha rahat hissetmesini sağladığı ve rahat bir renk olarak kabul edildiği için iş görüşmelerinde asla kullanılmamalıdır.' dedi.