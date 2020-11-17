Irmak Ünal, Koronavirüs'e nasıl yakalandığını anlattı: Telefonun çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum
Geçtiğimiz haftalarda Koronavirüs'e yakalanan ünlü oyuncu Irmak Ünal, virüsün bulaşmasında telefonunun büyük etkisi olduğu söyledi. Yaşadıklarını anlatan Ünal, takipçilerini uyardı
17 Kasım 2020 14:19
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Koronavirüse yakalanan Irmak Ünal, virüsü nasıl kaptığını anlattı.
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Ünlü oyuncu, "Virüsün bulaştığı ortam bir arkadaşımın evinde kahve sohbetidir. Ancak şu detay fark yarattı, telefonumu eline aldı ve uzun süre onda kaldı. Sonrasından da ben telefonda görüşme yaptım. Bunun virüsün bulaşmasında çok büyük etken olduğunu düşünüyorum. O gün 2 arkadaşıma daha bulaştı ama ben ağır geçirdim” dedi.
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Hastalığa karşı herkesi dikkatli olmaya çağıran Ünal, “Etrafta ‘Bir şey yok. Oldum bitti’ diyenleri dinlemeyin” şeklinde konuştu.
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Ünal daha önce de şu açıklamaları yapmıştı:
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"Son dört gündür koronavirüsü ile boğuşuyorum. ‘Boğuşuyorum’ diyorum çünkü gerçek bir boğuşma geçirdim. Çok şükür bugün kendimi iyi hissediyorum.
Bütün yazı çok dikkatli geçirdim, Bodrum’da tam bir izolasyon temposunda yaşadım.
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Doğru beslenme ile bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalıştım. Sosyalleştiğim zamanlarda çok dikkatliydim. Maalesef okulların açılmasıyla İstanbul’a gelme kararı aldım ve aynı hafta bir arkadaşımdan bu hastalığı yakaladım. Uluslararası uçuş yapan insanların 14 gün karantinada bulunması gerekiyor.
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Ben bu tarz bir hataya kurban gittim. Bunu bilseydim o kişiyle vakit geçirmezdim. Ben paranoyakça yaşamasam da kendimce kurallarım var. İki evladım var... Annem ve üvey babam kronik hastalığı yeni atlattı. Çok dikkat eden biriyim. Yurtdışından gelenler kendilerini karantinaya almalı.
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Irmak Ünal: Koronavirüs telefondan bulaştı - Magazin haberleri Kapalı ortamlarda maske ile oturmanızı tavsiye ederim. Çünkü ben çok güvendiğim bir ortamda yakalandım bu hastalığa. Arkadaş buluşmalarınızda da maskenizi takın. Herkes çok farklı geçiriyor bu hastalığı. Hiç semptomu olmayanlar oluyor, çok ağır geçirenler oluyor."