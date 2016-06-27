Irkçıların gösterisine karşıt grup 'müdahale' etti; 10 yaralı
27 Haziran 2016 14:24
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilen ırkçı gösteriye, karşı grup müdahale etti. Çıkan olaylarda 10 kişi yaralandı.
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ABD'nin Sacramento kentindeki valilik binasının önünde, aralarında Ku Klux Klan'ın da yer aldığı "beyazların üstünlüğüne inanan ırkçı" gruplar izinli gösteri düzenledi.
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Gösteri sırasında yüzleri maskeli karşı gruplar, "Naziler evinize gidin", "Sacramento'da Nazi istemiyoruz" sloganları atarak diğer gruba müdahale etti.
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Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada, polisin açıklamasına göre 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
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Yaralıların çoğunun bıçak darbesi aldığı ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Yaralananların hangi gruptan olduğu ve karşı grubun kimlerden oluştuğuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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Benzer bir kavga, Ku Klux Klan'ın bu yıl başında Los Angeles'ta düzenlediği bir gösteride de yaşanmış, ırkçılık karşıtları gösteriye müdahale etmişti.
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