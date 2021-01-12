Galatasaray ile Başakşehir arasında İrfan Can Kahveci satrancı sürüyor. Başakşehir, karlı bir anlaşmaya imza atmaya çalışırken, Galatasaray ise olabildiğince düşük maliyetlerle ya da takasla bu transferi bitirmek istiyor. Yıldız oyuncunun sözleşmesinin 2024'te bitmesi Başakşehir'in elini güçlendirirken, Galatasaray'ın kozu ise oyuncunun sarı-kırmızılı takımda forma giymek istemesi. İşte 4 maddede transferin perde arkası ve yaşananlar:
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Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; Henry Onyekuru'yu Monaco'dan satın alma opsiyonu ile kiralık olarak yeniden kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, İrfan Can Kahveci için de bütün imkânlarını zorluyor.
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Henry Onyekuru'yu Monaco'dan satın alma opsiyonu ile kiralık olarak yeniden kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, İrfan Can Kahveci için de bütün imkânlarını zorluyor.
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İrfan Can Kahveci transferinde yeni formül
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2- Başkan Gümüşdağ pazarlıkta İrfan Can Kahveci'ye 10 milyon Euro değer biçince takas ve zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülleri masaya koyuldu.
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3- Galatasaray dışında Rusya'dan bir teklif alan İrfan Can'ın tercihi sarı-kırmızılı takım oldu ve gitmek istediğini Başakşehir Yönetimi'ne söyledi. Luyindama dışında Babel ve Diagne seçenekleri de gündeme getirildi. İrfan Can'a 1 milyon Euro yıllık garanti ücret veren Başakşehir, takası kabul etmesi halinde aradaki ücret farkını Galatasaray'a ödetecek.
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Galatasaray İrfan Can'ı, İrfan Can Galatasaray'ı istiyor, Başakşehir de bu transferden kârlı çıkmanın planlarını yapıyor. İki kulüp arasında görüşmeler bu hafta devam edecek.
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İrfan Can, bu sezon ligde 15 maça çıkarken takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistle oynadı.