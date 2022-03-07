İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kartı doğru mu? Hakemler ne dedi?
07 Mart 2022 09:13
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Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken İrfan Can Kahveci'nin 18. dakikada gördüğü kırmızı kart geceye damga vurdu. Eski hakemler ve yorumcular maçı değerlendirdi.
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Deniz Çoban: "Bir kırmızı kartın olması için olmazsa olmaz şey yaralayıcılıktır. Kramponun vidalarıyla yapılan hamle gaddarca olmaya yakındır. Bu nedenle kırmızı kart düşünülebilir. Kimse çok acımasız bir basma diyemez. Kriterlere bakarak pozisyon sarı mı, kırmızı mı diye bakmak gerekir.
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İyi niyet önemlidir ama bazen iyi niyetli pozisyon da kırmızı kart gerektirir. Kesinlikle İrfan Can'ın kötü bir niyeti olmadığı ortada. İrfan Can'ın topuğunun yerde olması da bir kriterdir. Böylece güç transferinin tam gerçekleşmediği belirtilir. Ayaktaki bir mücadelede bileğin üstüne basıyorsa bu temas noktası önemlidir ama burada oyuncu kayarak gelmiş, ayağı yerde. VAR neden karıştı, neden davette bulundu bilmiyorum."
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Lale Orta: "İki önemli nokta var. Pozisyonun 14. dakikada olması ve verilen kararın maçın sonrasında etkin bir karar olması. 75 dakika, uzatmaları da koyarsak 80-85 dakika eksik oynama sonucu getireceği için daha önem arz ediyor. Ben kırmızı kartın yanlış olduğunu düşünüyorum. Çarpışma gerçekleşiyor ve oyuncunun ayağı, kayan oyuncunun ayağına geliyor. UEFA'nın tavsiyesi, sarı kart olması gerektiği yönünde. VAR'ın müdahalesinin de yanlış olduğunu düşünüyorum. Pozisyonun gerektirdiği kontrolsüz bir hareket olarak sarı kart."
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Bülent Yıldırım: "Bu karar yanlış. İrfan Can bir önceki pozisyonda şık bir çalım attı. Daha sonra iki oyuncunun da topla oynama şansı var. İrfan, rakip kayarak kendine gelirken hakim olduğu sol ayak dışıyla topu kurtarmaya çalışıyor. İki oyuncunun da topla oynama şansı var. İki oyuncu da topu kurtarmaya çalışıyor. Tamamen topa odaklı. Göze alacağımız şey niyet, kötü niyet. Burada kötü niyet yok. Siopis kayıyor, bir miktar risk alıyor. Kaymaya devam ettiği için İrfan'ın ayağı sabitken topu kurtarmaya çalıştığı esnada bu talihsiz kaza meydana geliyor. Burada asla kötü niyet yok.
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İki oyuncunun da topla oynama ihtimali var. Futbol oyun kuralları mantığında ele alabileceğimiz tek bir kriter var. Oyuncu bu hareketinden nereye kadar sorumlu? Sonuç, asla bir kırmızı karttan bahsedemeyiz. Burada çıkacak maksimum kart, kontrolsüz faulden sarı kart düşünebilir. Zaten hakem faul dahi düşünmüyor. Ortada yoruma açık unsurlar varken, hakem görmüşken VAR'ın müdahalesi yanlıştı ve hakemi de maçı da sıkıntıya düşürdü."
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Erman Toroğlu: "İrfan burada basmış durumda. Siopis iki ayağıyla dalsa İrfan bir yerde inmiş olacak. İrfan'ın destek ayağı yerde. Pozsiyon icabı bastın ama kurtarma şansın var. İrfan bastıktan sonra sağ ayağını kaldırıyor. Destek ayağı yerde. Kesinlikle kırmızı kart."
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İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kartı doğru mu? Hakemler ne dedi?