İrem Derici: Uyku sersemi Lerzan Mutlu'ya bayağı terbiyesiz mesajlar attım

Şarkıcı İrem Derici, yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle kendisine sitem eden Lerzan Mutlu'ya uyku sersemi terbiyesiz mesajlar attığını söyledi. Daha önce de söz konusu rahatsızlıktan dolayı Mutlu'dan özür dileyen Derici, söz konusu mesajlarla ilgili de Mutlu'nun kendisini affettiğini aktardı.
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Derici, YouTube’da yayınlanan, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun’un sunduğu “Bize Kaldı” programına konuk oldu. Şarkıcı, burada dikkati çeken açıklamalar yaptı. Kendisine Instagram’dan, “İrem’ciğim; uyuyamıyoruz. Evde müziği bu saatte kapasan mı artık! Bangır bangır! WhatsApp’ını okundu yapmazsın sen! Buradan yazayım dedim. Sabah saat: 04:00! Binaları villa gibi, etrafında insan yokmuş gibi davrananlara pes! Diskonun bitmesini bekliyoruz” diye yazan Lerzan Mutlu ile ilgili yeni açıklamalarda bulunan Derici, şunları kaydetti:
“30 Haziran akşamı evde küçük bir flörtüm oldu. Müziği biraz açmışım. Öyle saçma sapan bir hoparlörüm var ki, şarjı dolunca kendini tekrar açıyor. Bir açılmış, hoparlörden müzik sabah 7’ye kadar bangır bangır. Sızmışım duymadım. Sabah bir kalktım, (Lerzan Mutlu’nun paylaşımlarıyla) Türkiye çalkalanıyor. Uyku sersemi Lerzan’a bayağı terbiyesizce mesajlar attım, ona rağmen beni affetti. Kendisinden özür diledim.”