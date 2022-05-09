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İrem Derici'nin bu sözleri Cem Belevi'ye mi: Saltanat sona erdi çeyrek popçu, hayırlı konser dilenmeler

09 Mayıs 2022 10:49

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İrem Derici: Saltanat sona erdi çeyrek popçu, hayırlı konser dilenmeler

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İrem Derici'nin bu sözleri Cem Belevi'ye mi: Saltanat sona erdi çeyrek popçu, hayırlı konser dilenmeler

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İrem Derici basına yansıyan haberlerin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler” diye yazdı. Derici’nin bu paylaşımı Cem Belevi’ye yönelik olduğu düşünülüyor.

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Derici'nin paylaşımının ardından Belevi'den herhangi bir açıklama gelmedi.

irem dericiCem Beleviçeyrek popçu
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