İrem Derici'den eski sevgili itirafı: Görünce kuduruyorum
Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı İrem Derici, eski sevgili konusunda bir itirafta bulundu.
13 Aralık 2020 18:18
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Kendi YouTube kanalında Özgür Aras'ın sorularını cevaplayan İrem Derici, "Hiç sorulmamış sorular" konseptiyle takipçilerinin karşısına çıktı.
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İrem Derici, "Duyulmayacağını bilsen hangi suçu işlerdin?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.
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Ünlü şarkıcı, Hırsızlık yapardım. Merkez bankasını soyardım. İnsan kaçırmak suçsa eski sevgililerimi kaçırırdım. Bir eve ya da odaya tıkardım. Asla hayata dönemeyecekler. Orada yemeklerini sularını verirdim. Orada kalsınlar, orada yaşasınlar, orada hayatları bitsin. Bir daha sosyal hayata karışamasınlar" dedi.
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"Ben unutmuş olsam da onlarla ilişkim çoktan bitmiş olsa da magazinde bir hatunu kollarına taktıklarında ben kuduruyorum. Hayatlarını benimle bitirmiş olmalılar. En güzel hatunları bulup kollarına takıyorlar. Ben kuduruyorum… Halk arasına çıkmasınlar bende kalsınlar…"
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Ardından 33 yaşındaki şarkıcı, "Bir mektup yazma hakkın olsa kine ve ne yazardın?" sorusunu yanıtladı.
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Derici, "Eski sevgililerimden birine yazardım. Her şey çok güzel giderken sapıtıp kendi problemlerimin derdine düşüp güzel giden ilişkiyi mahvettiğim için özür dilerdim. Bir daha bırak bu kadar güzel bir şeyi yaşamayı yarısı kadar güzel bir şey yaşayamayacağı için" ifadelerini kullandı.
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İrem Derici'den eski sevgili itirafı: Görünce kuduruyorum