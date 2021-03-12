İrem Derici'den 'Emre Aslan' açıklaması

İrem Derici'nin Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncusu Emre Aslan ile yeni bir birlikteliğe yelken açtığı iddia edilmişti. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı, bu durumun yanlış anlaşıldığını ifade etti. Derici, "Arkadaşız' diyorum. Lütfen bunu kırk kere söyletmeyin" ifadelerini kullandı
12 Mart 2021 11:49
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Son dönemde şarkılarından çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen şarkıcı İrem Derici, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir kafede objektiflere yansıdı.
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Emre Aslan ile hakkında çıkan aşk haberlerini önce, "Böyle bir konuyla alakalı beraber konuşalım" diyerek yalanlamayan Derici, bu kez de Aslan'la arkadaş olduklarını söyledi.
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Bu durumun yanlış anlaşıldığını ve Clubhouse'ta eğlendiklerini anlatan ünlü şarkıcı, "Arkadaşız' diyorum. Lütfen bunu kırk kere söyletmeyin. Güldük, oynadık. Bizim komiğimize gitti" açıklamasında bulundu.
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Geçtiğimiz günlerde hatırını soran basın mensuplarına yaptığı "Domuz gibiyim" çıkışıyla dikkat çeken Derici, bu sözleri üzerine açıklama yaptı.
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İrem Derici, "Domuz gibiyim' diye yazmışsınız. Artık bilmiyor musunuz ya? Bu benim tavrım. 10 yıldır bu kadın argo konuşuyor, küfrediyor. Bu böyle yani. Eleştirenlere de argo diyeceğim, sonra onu da döndür döndür başlık yap... Bir şey demiyorum. Bu saatten sonra karakter değişmez, niye değiştireyim ki? Beğenmeyen kapatır sayfayı ya da kanalı. Kapatır, geçer" şeklinde konuştu.
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Aşk hayatıyla ilgili sorular üzerine, "Ne yapacaksınız benim kimi sevdiğimi?" diyen ünlü şarkıcı, geçen yıl kimseye duyurmadan gizlice aşk yaşadığını ifade etti.
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Derici, "Ben gizli tuttum mu tutarım. Ruhunuz duymadı. Geçen sene altı ay güzel ilişki yaşadım, kimsenin haberi olmadı. Söylemem gerektiği yerde söylerim bir şey olunca. Dünyada benim aşk meşk hayatımdan daha önemli şeyler var" dedi.