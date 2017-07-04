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İran'da ‘Uluslararası Trumpizm Karikatür Yarışması’

04 Temmuz 2017 15:45

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İran'da düzenlenen ‘Uluslararası Trumpizm Karikatür Yarışması’na katılan eserler başkent Tahran'da sergilenmeye başladı.

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Kaynak: Hürriyet

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