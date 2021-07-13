Irak'ta Covid-19 hastanesi yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 64 oldu
Irak'taki Covid-19 hastanesinde dün akşam saatlerinde çıkan ve gece söndürülebilen yangında ölü sayısı 64'e yükseldi.
13 Temmuz 2021 10:53
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Irak'taki Covid-19 hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 64'e yükseldi
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Irak'ta yeni tip Koronavirüs (covid-19) hastalarının kaldığı hastanede dün akşam saatlerinde çıkan yangında ölü sayısının 23 artarak 64'e yükseldiği bildirildi.
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Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, Zikar vilayetinde Covid-19 hastalarının yattığı imam Hüseyin Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde yangın çıktı.
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Yangında son belirlemelere göre ölü sayısının 64'e yükseldiği, yaralı sayısının da 50 olduğu kaydedildi.
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Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu gece saatlerinde söndürülmüştü.
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta nisan ayında da Covid-19 hastalarının yattığı bir hastanede yangın çıkmış ve 82 kişi hayatını kaybetmişti.
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