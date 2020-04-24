Ipsos'tan haneiçi tüketim anketi: Maya satışları artmaya devam ediyor; kolonya ve makarnaya talep azaldı
Ipsos’un Koronavirüs salgınının ilan edildiği andan itibaren Ipsos Hane Tüketim Paneli üzerinden haftalık olarak yayınladığı tüketim verileri; “tüketici davranışlarının haftalık değişimini” ortaya koymaya devam ediyor. Tüm dünyayı olumsuz bir şekilde etkilemeye devam eden Koronavirüs salgını sürecinde “Evde Kal” çağrılarının dikkate alınmaya başladığı andan itibaren Türkiye’de hane içi hızlı tüketim ürünleri alışverişlerinde değişimler olduğu görülüyor. Ipsos Hane Tüketim Paneli’nin sonuçlarına göre sokağa çıkma yasağı cuma günleri yapılan alışverişi etkiliyor.
24 Nisan 2020 15:55
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Ipsos’un Koronavirüs salgınının ilan edildiği andan itibaren Ipsos Hane Tüketim Paneli üzerinden haftalık olarak yayınladığı tüketim verileri; “tüketici davranışlarının haftalık değişimini” ortaya koymaya devam ediyor. Tüm dünyayı olumsuz bir şekilde etkilemeye devam eden Koronavirüs salgını sürecinde “Evde Kal” çağrılarının dikkate alınmaya başladığı andan itibaren Türkiye’de hane içi hızlı tüketim ürünleri alışverişlerinde değişimler olduğu görülüyor. Ipsos Hane Tüketim Paneli’nin sonuçlarına göre sokağa çıkma yasağı cuma günleri yapılan alışverişi etkiliyor.
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Araştırmaya göre Ramazan öncesindeki haftada, ilk vakanın açıklanmasının ardından geçen 6 haftada göre tüketim ürünleri toplamında artış görüldü. Çorba, et ürünleri, dondurma ve içecek gibi ürünlerde artış gözlemlendi.
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Koronavirüs salgını açıklamasının yapıldığı ilk hafta sonrası hane içi tüketimde en çok büyüyen kategorilerden maya, hala ilk haftaya göre büyümesini sürdürüyor. Kolonya ve makarna ise haftalardır daralıyor, ilk tepki alımı devam etmiyor. Sirke, un ve salça da ise büyüme hızı azalıyor.
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Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik verilerle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Koronavirüs açıklamasının üzerinden 6 hafta geçti, bu hafta hem virüs etkisinin devam ettiği hem de ramazan öncesi hafta olması açısından farklı bir hafta oldu.
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"Ramazan dönemi özel bir dönem olacak. Normalde evde yenen öğün sayısının arttığını söylüyorduk bu dönemde belki öğün azalacak ama sofradaki çeşitlilik artacaktır. İlerleyen haftalar çok önemli. Satın alımda farklı kategoriler artış gösterebilir.
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"Yıllardır ramazan alışverişi trendlerinden gözlemlediğimiz alışveriş 1 hafta önce başlar ve belli kategorilerin alımı öne çıkar. Bu haftayı tecrübelerimiz ışığında değerlendirdiğimiz zaman yine hazır çorba, et ve et ürünleri toz şeker ve içecekler artış gösterdi. Bu dönemde kişisel bakım ürünlerinden 3. haftada büyümesi yüksek olan diş fırçası ve şampuan tekrar büyüme gösterdi.
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"Bu hafta artan tüm kategoriler (dondurma hariç) önceki dönemlerde daralan kategorilerdi, bu dönemde tekrar alınmasının ramazan etkisinin yanı sıra bir başka etken de evdeki stok azalması da olabilir. İlk haftaların en çok büyüyen kategorilerden maya hala ilk haftaya göre büyümekte. Kolonya ve makarna ise haftalardır daralıyor ilk tepki alımı devam etmiyor. Sirke, un ve salça ise büyüme hızı azalan kategoriler oldu. 2 haftadır hafta sonu sokağa çıkma yasağının olması nedeni ile özellikle son gün olan cuma günlerinde satın alımların arttığını görüyoruz. Her ne kadar evde birçok ürün bulunsa da psikolojik etkiden olabilir cuma günü normalden daha çok alım yapıyoruz.” dedi.