Ipsos araştırması: Ekonominin en önemli sorun olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 90'ın üzerinde
15 Nisan 2022 13:47
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Ipsos tarafından gerçekleştirilen Antikriz Raporu’ndan 102. Dönem verileriyle bu hafta; fiyat artışları ile başa çıkmak için devlet politikaları, üreticiler ve tüketiciler kendi açılarından değerlendirdi, önlemlerin etikete yansıması, ekonomik rahatlamanın olup olmadığı, en fazla hissedilen hissin ne olduğu, hane gelirlerinde bir artış olup olmadığı, ülkenin en önemli probleminin ne olduğuna yönelik konularda bireylerin ifade, tutum ve davranışları incelendi.
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Toplumun %91’i ekonominin Türkiye’nin en önemli sorunu olduğu görüşünde. Salgının etkisinin azalması ile birlikte salgın artık önemli bir problem olarak görülmüyor.
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Salgın ve ekonomik problemler toplumun ruh halini de etkiliyor. Özellikle ekonomik problemlerin artması ile bireyler daha yorgun ve bıkkın hissediyor. Yorgunluk hissi ilk defa %60 seviyesinde.
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Bireylerin %58’i son 12 ay içinde hane gelirlerinin azaldığını söylüyor. Hane gelirinin arttığını söyleyenler toplumun sadece %10.
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Temizlik ürünleri, şampuan, tuvalet kağıdı bebek bezi ve hijyenik ped gibi bazı ürünlerdeki KDV oranının %18’den %8’e indirilmesinin marketteki fiyatlara yansımadığını düşünenlerin oranı %81. Bu indirimin fiyatlara yansıdığını düşünenlerin oranı ise sadece %8.
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Gerek gıda ürünlerine gerekse de diğer ürünlere yapılan KDV indirimin temel tüketim ürünlerindeki yüksek fiyatlar için yeterli bir çözüm olmadığını düşünenlerin de oranı çok yüksek.