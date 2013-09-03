iPhone'unuz donarsa yapılması gereken 7 şey nedir?
03 Eylül 2013 15:27
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iPhone sahibi olanların en sık karşılaştığı sorunlardan birisi, telefonun ara sıra donması. İşte donan iPhone için yapmanız gerekenleri sıralandı. Eğer iPhone’unuz var ve zaman zaman kilitleniyorsa, bugün sizin için önereceğimiz yedi yöntem oldukça işinize yarayacak
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1. Kapatıp açın: İlk olarak herkes tarafından bilinen ve çoğu zaman işe yarayan kapatıp açma yöntemi bu sorunu çözebilir. Ana sayfa butonu ile üstte yer alan güç düğmesine elma simgesini görene kadar basın ve elma sembolünü gördüğünüzde butonlara basmayı bırakın
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2. Şarj edin: Eğer telefonunuzun şarjı bitmek üzereyken kilitlendiyse, büyük ihtimalle bu yöntem işinizi görecektir. Çünkü iPhone’ların şarjı bitmek üzereyken yaşanan donmaların büyük çoğunluğu ekranın güç dengesini kuramamasından kaynaklanmaktadır
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3. Gereksiz uygulamaları kapatın: Siz fark etmeseniz de telefonunuzun arka planında çalışan birçok uygulama var ve bu uygulamalar çoğunlukla telefonunuzun kilitlenmesinde başrol oynuyor. Hem telefonunuzun yavaşlamasına, kilitlenmesine sebebiyet veren gereksiz uygulamalar aynı zamanda fazla şarj tüketimine de sebep oluyor
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4. Hafıza yetersizliği: İşimize yarasa da yaramasa da sadece popüler diye indirilen uygulamalar kimi zaman telefon hafızasını zorlayabiliyor. Telefonunuzun hafızasında yeterli alan kalmadığında ise bu durum hem telefonunuzu yavaşlatıyor hem de kilitlenmelere yol açıyor
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5. Zamanında güncelleme yapmak: Telefonunuzun Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemeleri bölümünden takip edebileceğiniz bu işlem yapılmadığı takdirde telefonunuzun kilitlenmesine yol açabiliyor.
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6. Sistem geri yükleme: Bilgisayarınızda yaptığınız geri yükleme mantığı ile aynı olan sistem geri yükleme kilitlenen telefonunuzu hayata döndürecektir. Bu işlemi yaparken eğer önemli belgeleriniz varsa bilgisayarınıza atmayı unutmayın!
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7. Apple yetkilisi ile iletişime geçin: Eğer yukarıda bahsedilen yöntemlerin hiçbiri işinize yaramadıysa durum biraz daha ciddi demektir ve Apple çalışanları sizin bu sorununuza bir çare bulacaktır. Çözülemeyen durumlarda Apple’ın garanti ettiği yeni telefon ile değiştirme seçeneğini de aklınızdan çıkarmayın