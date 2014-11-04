iPhone'un az bilinen özellikleri

iPhone kullanıcılarının pek çoğu aslında telefonlarının birçok özelliğinin farkında bile değil. Az sonra okuyacaklarınız iPhone'la aslında daha neler neler yapabileceğinizi gösterecek. İşte iPhone kullananların işine yarayabilecek bazı özellikler... (http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/galeridetay/81141/2/01/iphoneun-gizli-ozellikleri)
220
Telefonunuzla fotoğraf çekmek istediğinde bunun için kulaklığınızdaki ses açma kapama tuşlarını kullanmanız yeterli.
320
Bunun dışında kamera modundayken iPhone'un ses açma kapama butonlarıyla da fotoğraf makinesi kullanır gibi fotoğraf çekebilirsiniz.
420
Emoji klavyeyi ayarlanıza ekleyin. Bunun için Ayarlar>Genel> Klayve>Emoji klavye ekle yolunu kullanabilirsiniz.
520
'CAPS LOCK' özelliğinden faydalanmak için Shift yani klavyenin sol kısmında yer alan yukarı ok butonuna çift tıklamanız yeterli.
620
Gönderilen mesajın okunup okunmadığını öğrenmek için iMessage uygulamasını kullanabilirsiniz. Kullanmak için 'Okundu Mesajları Gönder' seçeneğini seçmek yeterli.
720
İnternette gördüğünüz bir resmi kaydetmek için parmağınızı resmin üzerinde basılı tutun ve fotoğrafı kaydedin.
820
Gelen bildirimleri görmek için flaş ışığını kullanabilirsiniz. Örneğin arama geldiğinizde flaşınız yanıp sönebilir. Ayarlar menüsü içinde ilgili ayarı bulabilirsiniz.
920
Mesajlaşmalarınızın saatini anbean takip etmek mümkün. Bunun için mesajların üzerine parmağını dokundurarak sola doğru kaydırın. Zaman dilimlerini sağ bölümde göreceksiniz.
1020
%100 etkili olduğunu söylemek mümkün olmasa da, uzmanlar uçak modunda olan iPhone'ların daha hızlı şarj olduğu konusunda hem fikir.
1120
Şifre oluşturmak için rakam kullanmak zorunda değilsiniz. Ayarlar'dan Genel menüsüne gelerek ister parmak izi koruma özelliğini kullanın (sadece iPhone 5S'lerde) ya da Basit Parola içinde rakam yerine harflerle şifrenizi oluşturun.
1220
iPhone'da herhangi bir bölümde yazı yazarken iPhone'u sağa sola sallarsanız karşınıza üç seçenek çıkacak. Geri Al butonuna tıklarsanız yazdıklarınızı silebilirsiniz.
1320
Ayarlar>Genel>Kısıtlamalar yolunu takip ederek uygulama içi satın almaları kapatabilirsiniz. Özellikle telefonlarını çocuklarıyla paylaşan ebeveynler için unutulmaması gereken bir özellik...
1420
iOS 7 ile birlikte iPhone'ların en büyük eksikliklerinden biri de tarih oldu. Artık istemediğiniz kişilerin telefonlarını kara listeye atabiliyor, bu kişilerden arama almıyorsunuz. Bunun için Ayarlar>Telefon>Engellenenler kısmına girmeniz yeterli.
1520
iOS 7’den önceki sürümler, uygulama bazında veri kısıtlaması olmadığı için sık sık eleştiriliyordu. Yeni işletim sistemiyle beraber istenmeyen uygulamaların veri çekmesi engellenebiliyor. Örneğin sadece ‘Foursquare’ uygulamasının veri kullanması kısıtlanabiliyor.
1620
iOS 7’den önce Wi-Fi veya Bluetooth açmak için birkaç sayfa gezerek ayarlar uygulamasına girmek gerekiyordu. Ancak yeni işletim sistemiyle söz konusu işlemi aşağıda yukarıya doğru bir dokunma hamlesi yetiyor. Açılan menüde Wi-Fi, uçak modu ve Bluetooth’un yanı sıra kamera, fener ve hesap makinesi gibi özelliklere ulaşılabiliyor.
1720
Daha önceki sürümlerde uygulamalar tek tek kapatılarak gereksiz zaman harcanmasını sağlıyordu. iOS 7 ile açık olan tüm uygulamaları kapatmak oldukça kolaylaştı. Açık olan uygulamaları üç parmakla yukaru doğru ittirmek tüm uygulamaların kapatılmasını sağlıyor.
1820
Touch ID, telefona parola girmeden, tek dokunuşla telefonu açan bir güvenlik teknolojisi... Önce parmak izinizi tanıtıyorsunuz; ardından sadece kendi parmağınızla açılabilen bir telefon haline geliyor iPhone. Peki parmak izi dışında telefonu burnunuzla da açabileceğinizi biliyor muydunuz?
1920
ABD'de yaşayan bir genç Touch ID’ye burnunu kaydetti! Böylece iPhone’ların sadece parmak izi değil burun iziyle açılabileceğini de keşfetmiş oldu. Belki Apple yetkililerinin bile bilmediği bu özelliği, genç adam buldu.
2020
iPhone’unuzda elleriniz yağlı, ama telefonu açmak istiyorsunuz; burnunuzu kullanın! Bununla birlikte burun dışında daha nerelerle açılır onu, kullanıcıların hayal gücüne bırakıyoruz…