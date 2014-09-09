iPhone 6 Obama'dan 5 kat daha popüler

Apple, bugün Türkiye saati ile 20.00’da ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yapacağı etkinlikle akıllı telefon modeli iPhone 6’yı tanıtacak
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Satın alabilmek için günlerce sırada bekleyen insanların heyecanı, Google Arama Trendleri grafiklerine de yansıdı
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Grafiklere göre iPhone 6, arama motoru Google'da dünya genelinde Haziran 2012'den itibaren aranmaya başladı. Eylül ayı itibariyle Amerika Birleşik Devletleri başkanı Barack Obama'dan 5 kat daha fazla arandı.
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Yeni özellikleri ile merakla beklenen iPhone 6, Eylül ayında alışveriş teriminden 2.5 kat daha fazla arandı
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Çocuklar kelimesinden 3 kat fazla arandı
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Tanıtımından sonra satışa çıkacak akıllı telefon, dünya barışı kelimesinden 100 kat daha fazla arandı