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Inter taraftarı sokağa döküldü, 11 yıl sonra gelen şampiyonluğu kutladı

02 Mayıs 2021 22:48

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Inter taraftarı sokağa döküldü, 11 yıl sonra gelen şampiyonluğu kutladı

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İtalya’da Serie A'nın bitimine 4 hafta kala 82 puanlı Inter, 19’uncu şampiyonluğunu ilan etti.

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Juventus'un 9 yıllık ambargosuna son veren Inter’in ardından taraftarlar kutlama için sokaklara döküldü. Milano'nun Duomo Meydanı'nda toplanan binlerce Inter taraftarı, maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak şampiyonluğu kutladı.

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Taraftarların Covid-19 tedbirlerine uymadığını gören kulüp, resmi sosyal medya hesabı üzerinden uyarı mesajı yayınlayarak, taraftarları sevinçlerini sorumlu bir şekilde göstermeye davet etti.

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11 yıl aradan sonra Serie A'da zafer ilan eden Inter, Torino ekibi Juventus'un 9 yıllık serisini de son vermiş oldu.

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Inter şampiyonluk kupalarını 19'a çıkararak ezeli rakipi AC Milan'ın önüne geçti. Son 9 yılın şampiyonu Juventus'un ise 36 şampiyonluğu bulunuyor.

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İtalya’da korona virüs salgınında toplam vaka sayısı 4 milyon 44 bin 762’ye, toplam can kaybı ise 121 bin 177’ye yükseldiği İtalya’da bugün 23 Ekim’den bu yana en düşük günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçmişti.

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