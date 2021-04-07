Inter'den yeni logo için özel forma

Logosunda yeniliğe giden İtalyan kulübü Inter, yeni logosunun yer aldığı özel formayı görücüye çıkardı.
24
Internazionale Milano, bilinen adıyla Inter 30 Mart Salı günü yeni logosunu kamuya sundu. Yuvarlak içine kulübün baş harfları olan I ve M'nin olduğu logonun üst kısmında da Serie A şampiyonluklarını simgeleyen ve bir yıldız var.
34
Kulüp logo ve özel forma tanıtımında, kapsayıcılık ve kardeşliğin simgelendiğini vurgularken, mavi, sarı, beyaz ve siyah renklerinden oluşan forma için kulübün tarihinden ilham alındığını açıkladı.
44
Logoyu üreten sanatçılar, "Hiçbirimiz Milan'da doğmadık, yaşamıyoruz da. Formada kendi yolumuzu ve şehrin heyecanını yansıttık. Projeye dört elle sarılmamızı tetikleyen Milano şehrinin tarihini en iyi yansıtan, nesilden nesile bağını koparmayan, eşi benzeri görülmeyenleri yansıtmaktı" şeklinde konuştu.