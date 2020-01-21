İnsülin direncinden obeziteye, kanserden karaciğerde yağlanmaya; D vitamini eksikliği nelere sebep olabilir?
Dünyada bir milyar kişide görülen D vitamini eksikliği, ülkemizde son derece yaygın bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle kışın D vitamini değerlerinin düştüğüne dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Zülal Yalçın, eksikliğin kilo probleminden, psikolojik nedenlere kadar birçok soruna yol açabildiğini söyledi ve D Vitamini bakımdan zengin beslenme hakkında bilgi verdi.
21 Ocak 2020 11:52
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Dünyada bir milyar kişide görülen D vitamini eksikliği, ülkemizde son derece yaygın bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle kışın D vitamini değerlerinin düştüğüne dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Zülal Yalçın, eksikliğin kilo probleminden, psikolojik nedenlere kadar birçok soruna yol açabildiğini söyledi ve D Vitamini bakımdan zengin beslenme hakkında bilgi verdi.
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D vitamini eksikliğinin fiziksel ve psikolojik sorunlara neden olabileceğini söyleyenBeslenme ve Diyet Uzmanı Zülal Yalçın, kışın tüketilmesi gereken D vitamini zengin besinler hakkında bilgi verdi. Yalçın; “Son yıllarda yapılan çalışmalarda insulin direnci, şeker hastalığı, karaciğerde yağlanma, obezite, kanserin, D vitamini eksikliği ile ilişkili olduğu görüldü. Vitamin eksikliği ilerleyen yaşlarda, vejetaryen / vegan beslenenlerde, eksik beslenenlerde, kapalı alanlarda çalışanlarda, gece çalışanlarda ve kilolu insanlarda daha sık görülmektedir. D vitamini eksikliği belirtileri depresyon, kemik ağrısı, sık sık soğuk algınlığına yakalanma ve halsizlik gibi şekillerde ortaya çıkabilir. D vitamini eksikliğini bir, gün ışığından faydalanarak iki, besin öğeleri bakımından zengin beslenerek giderebiliriz. Özellikle güneşin kendini az gösterdiği kış aylarında; peynir, yumurta sarısı, somon balığı gibi yağlı balıklar, hayvansal yağlar, süt, ayran, kefir, yoğurt, tereyağı, ton balığı, uskumru, istridye, karaciğer, tatlı patates, balık yağı, mantar, maydanoz, yonca, ısırganotu, yulaf tüketilmelidir. D vitamini açısından zenginleştirilmemiş besinlerin D vitamini içeriğinin oldukça düşük olduğu unutulmamalıdır. D vitamini değerlerinizin normal seviyelerde olup olmadığını kontrol ettirmelisiniz. Diyetisyeniniz sizin beslenmenizdeki eksikliklerinizi tespit etmenize ve tamamlamanıza yardımcı olduğunda, işinizde ve özel hayatınızda daha enerjik, daha mutlu olabilirsiniz” dedi.
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D vitaminini doğal yollardan güneş ışığı ile kollardan, yüzden ve bacaklardan uygun aylarda (Mayıs ve Kasım ayları arası ) her gün en az 15-30 dakika arası güneşlenerek alınması gerektiğini söyleyen Zülal Yalçın, saat sabah 7.00 -11.30 arası, öğleden sonra ise 15.30 dan sonra güneşlenme yapılmasını tavsiye ederek, çıplak tenin direkt olarak güneşi görmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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D Vitaminin Faydaları: · D vitamini, kalsiyum ve fosforun emilmesini sağlayarak özellikle çocuklarda büyüme ve gelişmede oldukça önemli bir vitamindir.
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· D vitamini kemiklerin korunması ve yapımı için kalsiyumdan bile daha etkilidir.
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· D vitamini pankreasta insülin üreten hücrelerden insülin sentezini uyarır, bu nedenle şeker hastalığının önlenmesinde ve tedavisinde yardımcı olmaktadır.
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· Güneşlenme derecesi ile serotonin düzeyleri arasında da pozitif bir ilişki olduğu bilinmektedir.
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· Kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını engeller.
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· Bireylerde D vitamini düzeyinin düşük obeziteye sebep olmaktadır.
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· D vitamini yüksek kan basıncını (hipertansiyonu ) engeller, böbrek hastalıklarından korur, kalp damar hastalıklarını (koroner arter hastalıklarını) önler.
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D vitamini bağışıklık sistemi üzerinde oldukça önemli role sahiptir.