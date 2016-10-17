Instagram'ın yeni fenomeni: Kaslı Barbie
17 Ekim 2016 00:20
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Instagram'ın yeni fenomeni takipçilerinin 'Kaslı Barbie' diye hitap ettiği Julia Vins.
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20 yaşındaki Rus sporcu, takipçileri tarafından Barbie’ye benzetilince bu rumuz üzerine kalmış.
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Bir vücut geliştirme şampiyonu olan Vins, aynı zamanda iddialı bir halterci.
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120 kilogramlık halteri kaldıran Julia Vins, Instagram'da kısa sürede yaklaşık 400 bin takipçi kazandı.
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Julia Vins, 15 yaşından bu yana spor yapıyor.
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