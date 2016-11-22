Instagram'ın yeni fenomeni: 4 kız babası Simon Hooper
22 Kasım 2016 23:47
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Simon Hooper 4 kız babası olmanın eğlenceli ve zorlu yanlarını sosyal medya hesabından paylaşarak fenomen oldu.
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Instagram’ın yeni fenomeni, 4 kız babası Simon Hooper. 190 binden fazla takipçisi olan genç adamın; 9 ve 6 yaşında iki kızı, 10 aylık da ikiz kızları var.
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‘Aile olmak çok zor, bu nedenle işin eğlenceli yanını paylaşmak istedim’ diyen Hooper’ın ‘müthiş eğlenceli’ dünyası sosyal medya kullanıcılarını epey güldürüyor.
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Genç baba, genç kızlarının okulda aldıkları cinsel eğitimlerden hayat derslerine, erkek arkadaşlardan ikizlerin çığlıklarına kadar kızlarıyla ilgili her şeyi paylaşıyor.
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Hooper’ın kalabalık ailesine dair paylaştığı detaylar da takipçilerini epey güldürüyor.
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İşte Simon Hooper’ın hesabından kareler…
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