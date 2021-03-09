Instagram Reels Facebook’a da geliyor | Sosyal medya platformu Instagram, kullanıcıların ses ve efekt kullanarak 15 saniyelik videolar çekebildiği ve bu videoları düzenleyebildiği Reels özelliğinin Facebook’a entegre edilmesi için Hindistan’da denemelerine başlandığını açıkladı.
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TikTok ve SnapChat gibi, kullanıcıların ses ve efekt kullanarak 15 saniyelik videolar çekebildiği ve bu videoları düzenleyebildiği Reels özelliği denemelerin sonrasında Facebook’ta kullanıma başladığında ‘Facebook Reels’ adını alacak.
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Bloomberg’un haberinde, denemelerin Hindistan’da gerçekleştirilmesinin nedeninin, ülkenin Facebook’un en büyük pazarı olduğunun altı çizilirken Facebook’un Hindistan pazarını çok önemsediği belirtildi.
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Facebook, Instagram ve WhatsApp’ı bünyesinde bulundururken, geliştirilen özellikleri belirli süreler içerisinde her bir platformuna entegre ediyor.
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Geliştirdiği ‘Reels’ özelliğiyle SnapChat ve TikTok’u taklit ettiği eleştirilerine yanıt vermeyen Facebook tarafı ise, 2012'de 1 milyar dolara Instagram'ı, 2014'te 19 milyar dolara WhatsApp'ı satın almış, aynı yıl 3 milyar dolar bedel ödeme teklifiyle SnapChat'in de kapısını çalmıştı.