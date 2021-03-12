Instagram Lite yeni özellikleriyle geri döndü | Instagram, düşük performansa ve saklama alanına sahip telefonlar için Lite versiyonunu yeniden Play Store'a ekledi. 2 mb yer kaplayan uygulama, 2G teknolojiyle çalışabiliyor. Lite versiyonun iOS'a gelmesi ise beklenmiyor.
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Instagram kısa bir süre önce az yer kaplayan Lite versiyonunu yayımlamıştı. Şirket daha sonra hızlıca Instagram Lite, Play Store'dan kaldırılmıştı. Facebook, uygulamanın yeni versiyonunu yayımlayarak Instagram Lite projesini yeniden kullancıyla buluşturdu.
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Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 170 ülkede yayımlanan Instagram Lite'in zamanla tüm dünyada hizmet vermesi bekleniyor. Uygulamanın en büyük özelliği boyutu. Yeni Instagram Lite sadece 2 megabaytlık yer kaplıyor. Ayrıca yeni sürümde Instagram'ın birkaç ay önce aktifleştirdiği Reels özelliği de bulunuyor. Uygulama aracılığı ile mesaj alıp göndermek, videoları paylaşmak da artık mümkün. Yayından kaldırılan ilk sürümde bu özellikler yer almıyordu.
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Facebook'tan Tzach Hadar, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ekiplerimiz, uygulamalarımızın bu hafif sürümlerini düşük bağlantıya veya sınırlı veri planlarına sahip kişiler için geliştiriyor.Çünkü temel amacımız kimseyi geride bırakmamak. Instagram deneyiminin cihaz, platform ve ağ kalitesinden bağımsız olarak sorunsuz devam etmesi en önemli amacımız."