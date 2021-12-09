Instagram eski özelliğini yeniden devreye alıyor; içerikler nasıl sıralanacak?
09 Aralık 2021 10:03
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Instagram eski özelliğini yeniden devreye alıyor; içerikler nasıl sıralanacak? | Instagram CEO'su Adam Mosseri, uygulamanın 2016'da kaldırdığı gönderilerin kronolojik olarak sıralanma seçeneğini geri getirmek için çalıştığını söyledi.
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Mosseri, senatörlere gelecek yıl için uygulamanın yapmayı planladığı değişiklikleri ve yenilikleri anlattı. Bu yeniliklerden en dikkat çekeni ise platformun 2016 yılında kullanmaktan vazgeçtiği ana akışın kronolojik olarak sıralanması özelliğini geri getirmeye çalışması oldu.
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Mosseri de toplantıda bu sistemi değiştireceklerini şu sözlerle ifade etti: “Birkaç yıldır insanların deneyimleri üzerinde nasıl daha fazla kontrol sağlayabileceklerine odaklanıyoruz.
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Örneğin favoriler gibi… Favori hesaplarınızı haber akışınızın en üstüne yerleştiriyoruz. Aylardır üzerinde çalıştığımız başka bir şey de kronolojik sıralama. Keşke size belirli bir tarih verebilseydim, ama şu anda önümüzdeki yılın başlarını hedefliyoruz."
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"Instagram 2016’da kronolojik akışını algoritmik bir akışla değiştirdiğinde, akışta öne çıkan içeriklerin kullanıcının ilgisini çekebilecek içeriklerden ya da kullanıcı ile ilişkili kişilerden içerikler olduğunu söylemişti."
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Instagram eski özelliğini yeniden devreye alıyor; içerikler nasıl sıralanacak?