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Instagram'dan taciz ve zorbalığa karşı yeni özellik

06 Ekim 2020 12:30

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Instagram'dan taciz ve zorbalığa karşı yeni özellik | Instagram 10. yaş gününde taciz ve zorbalığa karşı kullanılacak yeni bir özellik tanıttı.

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Zorbalık içeren yorumlar Instagram’ın yapay zekalı teknolojileri ile yakalanarak tespit edilecek.

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Kullanıcılar otomatik bir şekilde gizlenen yorumları isterlerse ayrıca açabilecek.

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Instagram bundan tam 10 sene önce 6 Ekim’de Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulmuş ve iki ayda 1 milyon kayıtlı kullanıcıya, 1 yılda 10 milyon kayıtlı kullanıcıya ve Mayıs 2019’da da 1 milyar aktif kayıtlı kullanıcıya erişmişti.

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