T24 LogoT24 Logo

Instagram’da en fazla takipçisi olan 10 Türk ünlü açıklandı; zirve değişmedi

2020 yılında Instagram'da Türkiye'nin en fazla takip edilen ismi Nusret oldu.

09 Aralık 2020 17:26

111

İşte bu yıl Instagram’da en çok takipçisi olan Türk ünlüler...

211

10. Murat Boz - Takipçi sayısı: 10,8 milyon

311

9. Neslihan Atagül - Takipi sayısı: 11 milyon

411

8. Fahriye Evcen - Takipçi sayısı: 11,2 milyon

511

7. Demet Özdemir - Takipçi sayısı: 11,8 milyon

611

6. Hadise - Takipçi sayısı: 12,3 milyon

711

5. Acun Ilıcalı - Takipçi sayısı: 13,2 milyon

811

4. Burak Özçivit - Takipçi sayısı: 16,3 milyon

911

3. Hande Erçel - Takipçi sayısı: 17,5 milyon

1011

2. Czn Burak - Takipçi sayısı: 17,6 milyon

1111

1. Nusret - Takipçi sayısı: 31,4 milyon

ETİKETLER

instagraminstagram ünlüleren yüksek takpçili ünlüler
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24