Instagram’da en fazla takipçisi olan 10 Türk ünlü açıklandı; zirve değişmedi
2020 yılında Instagram'da Türkiye'nin en fazla takip edilen ismi Nusret oldu.
09 Aralık 2020 17:26
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İşte bu yıl Instagram’da en çok takipçisi olan Türk ünlüler...
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10. Murat Boz - Takipçi sayısı: 10,8 milyon
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9. Neslihan Atagül - Takipi sayısı: 11 milyon
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8. Fahriye Evcen - Takipçi sayısı: 11,2 milyon
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7. Demet Özdemir - Takipçi sayısı: 11,8 milyon
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6. Hadise - Takipçi sayısı: 12,3 milyon
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5. Acun Ilıcalı - Takipçi sayısı: 13,2 milyon
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4. Burak Özçivit - Takipçi sayısı: 16,3 milyon
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3. Hande Erçel - Takipçi sayısı: 17,5 milyon
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2. Czn Burak - Takipçi sayısı: 17,6 milyon
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1. Nusret - Takipçi sayısı: 31,4 milyon
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