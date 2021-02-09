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Instagram'da en fazla takipçisi olan hesaplar açıklandı

09 Şubat 2021 10:00

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2021 yılında en çok takipçiye sahip Instagram hesapları açıklandı. Dünyanın en popüler şarkıcı ve oyuncuları da bu listede kıyasıya bir rekabet içerisine girdi. İşte o liste:

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Justin Bieber (162 milyon takipçi)

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Beyonce (164 milyon takipçi)

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Lionel Messi (182 milyon takipçi)

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Kim Kardashian (204 milyon takipçi)

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Selena Gomez (208 milyon takipçi)

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Kylie Jenner (214 milyon takipçi)

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Dwayne Johnson (216 milyon takipçi)

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Ariana Grande (220 milyon takipçi)

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Cristiano Ronaldo (260 milyon takipçi)

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Instagram (385 milyon takipçi)

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