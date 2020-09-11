Instagram'a iki yeni özellik geliyor | Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak iki yeni özellik üzerinde çalışıyor.
25
Bu özelliklerden ilki mesaj yönlendirme, diğeri ise mesaja özel cevaplama.
35
Facebook tarafından geliştirmeleri devam eden Instagram mesajları, artık bir mesajlaşma uygulaması gibi deneyim sunabilecek. WhatsApp özelliği kazanacak olan Instagram DM, çok daha kullanışlı bir hale gelecek.
45
Uzun süredir WhatsApp'ta bulunan bu özellik sayesinde, gelen bir mesajı farklı bir kişiye direkt göndermek mümkün hale gelmişti. Böylelikle kullanıcılar kopyala-yapıştır işlemi yapmadan mesajı paylaşabilme imkanına sahip. Bu özellik sayesinde de Instagram'da mesajlar daha kolay paylaşılır hale gelecek.
55
Diğer özellik ise mesaja özel cevaplama. Özellikle grup konuşmalarında anlaşılabilirliği artıran bu özellik, Instagram'da da yer alacak. Gelen bir mesajı seçip, onu etiketleyerek cevap gönderilecek. Bu da kalabalık mesaj içinde cevabın doğru ve anlaşılır şekilde gönderilmesini sağlayacak.