Atların tarihte ilk defa ne zaman evcilleştirildiği ortaya çıktı
Fransız bilim insanlarının yeni bilimsel araştırmasına göre, atların ilk ne zaman ve nerede evcilleştirildiği belli oldu.
23 Ekim 2021 14:30
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İnsanlık tarihinin akışını değiştiren atların evcilleştirilmesi ilk ne zaman ve nerede olduğu uzun süredir merak konusuydu. Fransız bilim insanlarının araştırmaları sonucu DNA analizi yaparak elde ettikleri bulgularda, atların ilk olarak 4 bin 200 yıl önce Rusya’nın Karadeniz’e yakın bozkırlarında evcilleştirildiklerini açıkladı.
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Araştırmayı yapan bilim insanları atların evcilleştirilmesi sürecinin saptanmasının epey zor olduğunu söylerken, canlının boyutunda diğer canlılara kıyasla pek fazla değişim olmadığını vurguladı.
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Çalışmanın baş yazarı Toulouse Üniversitesi Fransız Ulusal Antropobiyoloji ve Genomik Merkezi'nde araştırma direktörü olan paleogenetikçi Ludovic Orlando, canlının boyutunu incelemek yerine, araştırmacıların, kültürler arasında dizgin takmayı ve hatta at sembolizmini öneren diş hasarı gibi dolaylı kanıtlar üzerinde çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi.
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"Atlara bu kadar ilgi duymamızın nedeni, muhtemelen insanlık tarihini en çok etkileyen hayvanlardan biri olarak kabul edilebilmesidir" diyen Orlando, "Bu hayvanla geliştirdiğimiz bu sıkı ilişki, motorun ulaşımı devraldığı 20. yüzyılın başlarına kadar sürdü" diye devam etti.
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Çalışmanın yazarlarından Colorado Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde yardımcı doçent ve arkeoloji küratörü William Taylor, “Arkeolojik kayıtlarda insan etkinliğinin izini sürmek zor bir iştir ve iş atlarla eski ilişkileri yeniden kurmaya gelince daha da zordur” dedi.