"İnsanlar telefon ve tabletlerinde çok zaman geçirdiği için daha az seks yapıyor"
Britanya’da yapılan Ulusal Cinsel Davranışlar ve Yaşam Tarzları Anketleri (NATSAL) araştırması, insanların cinsel aktivitelerinin düşüşte olduğunu gösterdi. University College London’dan NATSAL akademi direktörü Soazig Clifton, bu düşüşün telefon ve tabletlerde çok uzun süre geçirmekle ilgisi olduğunu söyledi.
28 Ocak 2022 13:37
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Britanya’da yapılan Ulusal Cinsel Davranışlar ve Yaşam Tarzları Anketleri (NATSAL) araştırması, insanların cinsel aktivitelerinin düşüşte olduğunu gösterdi. University College London’dan NATSAL akademi direktörü Soazig Clifton, bu düşüşün telefon ve tabletlerde çok uzun süre geçirmekle ilgisi olduğunu söyledi.
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The Independent'ın aktardığı haberde, NATSAL’ın araştırmalarına göre, Britanya’da partnerlerin cinsel aktivite oranlarının düştüğü tespit edildi.
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Britanya için 1991’de insanlar bir ayda ortalama beş kez seks yaparken, 2001’de bu sayı dörde düşmüş, 2012’de üçe düşmüştü.
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Soazig Clifton, bu durumun tüm dünyada geçerli olduğunu söyledi.
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Clifton, “İnsanların yanlarındaki kişiyle seks yapmak yerine telefon ve tabletlerde sanal dünyada çok fazla vakit geçirmelerinin etkili olduğunu teorik olarak söyleyebiliriz” dedi.