İnsanın tuhaf açgözlülüğü

Gergedan boynuzuna ve fildişine tüm dünyada korkunç bir talep olduğu herkesin malumu. Uzuvları nedeniyle öldürülen ya da kötü muameleye maruz kalan başka hayvanlar da var. Örneğin ayılar. Safraları nedeniyle öldürülen ayıların pençeleri Asya ülkelerinde lezzetli bir yemek.
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Kaplumbağaların kabukları yüzyıllardır insanlar tarafından işleniyor. Süs eşyası, saç tokası ve taraklar yapılıyor. Tüm bu ürünlerin hammaddesi olarak görülen şahin gagalı kaplumbağa “ciddi tehdit altında” olan türler arasında. 1973 yılında yasaklanmış olmasına rağmen kaplumbağa ticareti sona ermiş değil.
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Yere serilmiş kaplan kürkü, Çin’in belli bölgelerinde bir statü sembolü. Kaplanlar ayrıca kemikleri nedeniyle de avlanılıyor. Bu kemiklerden romatizma ve iktidarsızlığa iyi geldiğine inanılan bir tür şarap üretiliyor. Londra’daki Çevresel Soruşturma Ajansı’nın bir raporuna göre kaplanın eti de Laos restoranlarında servis ediliyor.
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Köpekbalığı yüzgecinden yapılan çorba Asya mutfağında bir yemek. Koyu kıvama sahip çorbanın belirgin bir tadı yok, hatta bu yüzden çorbaya tavuk suyu da katılıyor. Yüzgeçleri kesilen köpekbalıkları doğal olarak yüzemiyor. Eti insanın işine yaramadığı için yüzgeci kesilen köpekbalıkları tekrar suya, yavaş bir ölüme bırakılıyor.
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Kaplanlar gibi leoparlar da kürkleri nedeniyle yakalanılan hayvanlardan. Orta Asya, Doğu Avrupa ve Rusya’da leopar kürkünden kıyafetler yapılıyor. Kemikleri de yine kaplanlarda olduğu gibi geleneksel tıpta kullanılıyor. Ayrıca kimi zaman özel koleksiyonlar için de avlanılıyorlar. Vahşi doğada 4 bin leoparın yaşadığı sanılıyor.
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Goriller etleri nedeniyle kaçak avcıların hedefinde. Goril eti diğer birçok hayvanın etine nazaran çok daha yüksek fiyata alıcı buluyor. Ayrıca türü tehdit altında olan gorillerin ganimet avcıları tarafından da avlandığı yönünde bilgiler var. Öldürülen hayvan, parçalara ayrılarak koleksyionerlere satılıyor.
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Misk geyiği, misk kapsülleri denen koku bezleri nedeniyle avcıların takibinde. Bu bezler parfüm yapımında kullanılıyor. Bezlerin alınabilmesi için hayvanın öldürülmesi şart değil ama kaçak avcılar hayvanı genellikle öldürüyor. CITES benzeri uluslararası ticaret sözleşmeleriyle koruma altına alınmış olsa da bu ticaret hala sürüyor.