'İnsanat bahçesi'nde bir kedi: Yüzüne asit döktüler!
28 Ekim 2016 21:02
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Geçtiğimiz haziran ayında, bazı insanlar tarafından kasıtlı olarak yüzüne asit dökülen kedi, bir gözünü kaybetti. Kaliforniya’da yaşayan ve istenmeyen kedi, sadece yemek ve sevgi istiyordu. Acı içinde günlerce dolaşan kedi, hayvan dostu bir kadın tarafından bulunup hemen veterinere götürülüyor.
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Ama acısı daha son bulmayacaktı. Çünkü gittikleri veteriner bilgisiz ve ilgisiz bir hekimdi. Kedi için sadece antibiyotik verdi ve onun uyutulmasını teklif etti.
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Kedi veterinere getiren kadın, bu kez onu konusunda uzmanlaşmış Milo’nun hayvan barınağına götürmeyi düşündü. Çünkü bu barınak, yaşlı, engelli, tacize uğrayan ve ölümcül hasatlığı olan kediler için ikinci bir şansın elde edildiği bir barınaktı. Hayvan dostu kadın bu barınakla bağlantı kurdu ve kedi dostumuzu barınağa bıraktı.
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Kedi dostumuza ‘Sir Thomas Trueheart’ adını verdiler. Kedi ağrı kesiciler, antibiyotikler ve bandajlarla burada bir ay kaldı ve bir deri ameliyatı geçirdi. Thomas’ın tedavisi bittiğinde Milo’nun hayvan barınağı internet sitesinde onun hikâyesini paylaştılar.
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İnsanlar nerdeyse onun ölümüne sebep olacaklardı ama o hala insanları çok seviyor ve güveniyor. Şimdi hayatını huzur içinde geçirebileceği bir yuvaya gitmeyi bekliyor.