Bolivya'nın insan yiyen dağının madenci çocukları

Güneş doğmaya ve gümüşi güneş ışıkları Bolivya’nın Potosi şehrinin kızıl tepelerini aydınlatmaya başlıyor. Saat sabah beş. Binlerce madenci şehrin tepesinde belli belirsiz ortaya çıkan zirveye doğru çıkan daracık yolları tırmanmaya başlıyor. Cerro Rico Dağı’nın derinliklerinde, İspanya İmparatorluğu’nu bir zamanlar finanse etmiş olarak değerli madenler bulunuyor. Dayanılmaz koşullar altında çalışmaya zorlanan Quechualı maden işçileri, bir zamanlar dünyanın en büyük gümüş rezervini barındıran bu dağı, nam-ı diğer “İnsan yiyen dağ” Cerra Rico’yu kazıyorlar.
216
Dağın yamaçları obruklarla dolu, yara bere içerisinde. Bu da madencilik faaliyetlerinin aşırıya kaçtığını ve her an bir toprak kayması yaşanabileceğini gösteriyor. Fakat bu tehlike alametleri günlük ekmek paralarını topraktan kazımak zorunda olan madencileri durdurmaya yetmiyor. Potosi’nin Küçük Bekçileri adlı fotoğraf serisi için çalışan Jonas Wresch, her gün bu yıpratıcı işte sayısız saat boyunca çalışıp evine, üç çocuğu Paul, Israel ve Yoddy’nin sıcaklığında dinlenmeye çalışan Maxima’nın zor gecelerini belgelemeye çalışmış. Bu fotoğraflar, ekonomik zorlukların çocuklar üzerinde nasıl ağır bir sorumluluk yükü yaratabildiğini ortaya koyuyor.
316
Yoddy, Paul ve Israel okuldan döndüklerinde hava kararmış oluyor. Dönüş yolunda, sıklıkla kendilerini rahatsız eden sarhoş madencilerle karşılaşmak zorunda kalıyorlar.
416
Maxima Limachi, en küçük çocuğu Israel’i kollarında tutarken. Pencere pervazında ölen eşinin fotoğrafı var. Eşi, 35 yaşındayken Cerro Rico’nun maden tünellerinin birinde geçirdiği bir kaza nedeniyle yaşamını yitirmiş. O zamandan beri, Maxima çocuklarını tek başına büyütmeye çalışıyor.
516
Her cuma günü, vardiyaları sırasında veya hemen önce, madenciler ucuz (ve %96 oranında alkol içeren) içkiyi içiyorlar. Israel, madencilerin yanıbaşında eski bir makinenin paslı bir parçasını bulmuş, egzersiz yapmak için kullanıyor.
616
Israel, Cerro Rico’nun yük arabaları ve kompresör egzozlarıyla çevrelenmiş yolunda yürüyor.
716
Gümüş dağının tehlikeli koşullarında kazalar sıkça yaşanıyor.
816
Paul komşusunun evinde uyurken, komşu evin 12 yaşındaki çocuğu Paul’un bacaklarına alkol döküp yakmış. Bacağı ikinci derece yanıklarla kaplı olmasına rağmen, annesi ne bir doktor çağırabilmiş ne de onu hastaneye götürebilmiş. Ancak yerel STK “cepromin” meseleyi öğrenince bir tıbbi müdahale görebilmiş.
916
Yoddy eve yakın yerlerde çalışan madencilere satmak için mutfakta öğle yemeği hazırlıyor. Arkadaki içecekler de satılmayı bekliyor.
1016
Her gün saat 12’de, Israel ve kardeşleri, okulda en güzel görünen yanlarını gösterebilmek için adeta bir transformasyon geçiriyorlar. Okul üniformalarını giymiş, saçlarını taramış ve ayakkabılarını temizlemişler. Okulda görünüşlerinden ve kokularından dolayı dışlanmaktan çekiniyorlar.
1116
Yoddy ve Paul, okula gitmek yerine, kooperatifin dağıttığı ücretsiz kıyafetlerden almak için saatler boyunca bekliyor.
1216
Maxima evinin önünde koka yaprakları çiğneyen bir grup genç maden işçisiyle oturuyor. Koka suyunun madendeki ağır işler için onlara enerji verdiğini varsayıyorlar.
1316
Israel maden girişinin hemen yanındaki evlerinin önünde durup altı köpeğinden biri olan Oso ile oynuyor.
1416
Maxima, kaybettiği eşinin kardeşi ve üç çocuğuyla birlikte Miraflores adlı köydeki termal kaynak suyuna gidiyor.
1516
Sabahın erken saatleri… Yoddy ve kardeşleri yatakta uzanıyor. Döşeğin altında, işçilerin madende kullandıkları delme aletlerini saklıyorlar. Eğer bir şey çalınırsa, bu pahalı aletleri kendileri yenilemek zorundalar.
1616
Yoddy ve Maxima kayaları madenin dışına çıkarıyorlar. (Kaynak Gia Dergi)