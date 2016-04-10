İngiltere'de 2 bin kişi Panama Belgeleri'ni kabul eden Cameron'ı protesto etti
10 Nisan 2016 18:11
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Panama Belgeleri'nde adı geçen, off-shore fonunda hisse sahibi olduğunu açıklayan İngiltere Başbakanı David Cameron, İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi.
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Merkezi Panama'da bulunan hukuk firması Mossack Fonseca’ya ait yaklaşık 11,5 milyon belgenin sızdırılmasının ardından, babasının off-shore şirketiyle ilişkileri gündeme gelen Cameron, hafta başında, babasının kurduğu off-shore fonunda hisse sahibi olup olmadığı sorularına olumsuz yanıt vermişti.
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Önceki gün ise fonda eşiyle birlikte hisse sahibi olduklarını ve paylarını 2010 yılında 30 bin sterline sattıklarını ifade etti.
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Geç yaptığı açıklamayla halkın tepkisini çeken Cameron, bazı kesimler tarafından kamuoyunu kandırmaya çalışmakla suçlandı.
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Sosyal medya üzerinden örgütlenen vatandaşlar tarafından düzenlenen, "David Cameron: Ya vergi cennetlerini kapat ya da istifa et" başlıklı protesto için yaklaşık 2 bin kişi bugün Londra'daki Başbakanlık binası önünde bir araya geldi.
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People’s Assembly (Halk Meclisi) adlı grup başta olmak üzere, çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesinin destek verdiği gösteride katılımcılar, "İstifa", "David Cameron yalancı", "Cameron'ın hemen şimdi gitmesini istiyoruz" sloganları atarken, üzerinde "Cameron gitmeli", "Muhafazakarları defedin", "Cameron istifa et ve Panama'ya taşın" ile "Vergi cennetlerini kapatın" yazılı pankartlar tuttu.
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Protestoya destek vermek üzere Birleşik Krallık'ın farklı kentlerinden Londra'ya gelenlerin yanı sıra, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bazı protestocuların, gösteri için tropik desenli gömlek ve etekler giymesi ile boyunlarına rengarenk çiçekten kolyeler takması dikkati çekti.
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Protestonun başlangıcında kalabalık bir grup, Başbakan Cameron'ın bugün konuşma yaptığı Muhafazakar Parti Bahar Forumu'nun düzenlendiği binaya yürüyerek, binanın etrafını sardı.
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Bir süre burada "Cameron, utan" sloganları atan grup daha sonra Başbakanlık'a geri yürüyerek, bina önündeki göstericilere katıldı.
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Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yaklaşık 4 saat süren protestoda bazı göstericiler, Başbakanlık binasının üzerinde bulunduğu Downing Sokağı'nda oturma eylemi yaptı.