İngiltere'de 100 bin kişi Leicester City'nin şampiyonluğunu kutladı
17 Mayıs 2016 16:06
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İngiltere'de Barclays Premier League 2015-2016 sezonunun şampiyonu olan Leicester City şampiyonluğunu şehirde düzenlenen geçit törenin taraftarlarıyla birlikte kutladı.
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Şehir merkezindeki Jubilee meydanında yerel saatle 18.00'de başlayan kutlamalara 100 bine yakın Leicester taraftarı katıldı. Üstü açık bir otobüsle meydana gelen Leicester Teknik Direktörü Claudio Ranieri ve futbolcular, taraftarları selamlayarak tezahüratlara eşlik etti.
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Daha sonra aynı otobüsle şampiyonluk kutlamalarının devam edeceği Victoria Parkı'na geçen Ranieri ve oyuncular, hazırlanan sahnede kupayla birlikte taraftarların karşısına çıktı.
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Sahnede taraftarlara seslenen teknik direktör Ranieri, gözyaşlarını tutamayarak,
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Havai fişek gösterilerinin ardından, İngiltere'nin Leicester kenti çıkışlı dünyaca ünlü rock grubu Kasabian konser verdi.