T24 LogoT24 Logo

İngiltere'de 100 bin kişi Leicester City'nin şampiyonluğunu kutladı

17 Mayıs 2016 16:06

124

İngiltere'de Barclays Premier League 2015-2016 sezonunun şampiyonu olan Leicester City şampiyonluğunu şehirde düzenlenen geçit törenin taraftarlarıyla birlikte kutladı.

224

Şehir merkezindeki Jubilee meydanında yerel saatle 18.00'de başlayan kutlamalara 100 bine yakın Leicester taraftarı katıldı. Üstü açık bir otobüsle meydana gelen Leicester Teknik Direktörü Claudio Ranieri ve futbolcular, taraftarları selamlayarak tezahüratlara eşlik etti.

324

Daha sonra aynı otobüsle şampiyonluk kutlamalarının devam edeceği Victoria Parkı'na geçen Ranieri ve oyuncular, hazırlanan sahnede kupayla birlikte taraftarların karşısına çıktı.

424

Sahnede taraftarlara seslenen teknik direktör Ranieri, gözyaşlarını tutamayarak,

524

Havai fişek gösterilerinin ardından, İngiltere'nin Leicester kenti çıkışlı dünyaca ünlü rock grubu Kasabian konser verdi.

624

724

824

924

1024

1124

1224

1324

1424

1524

1624

1724

1824

1924

2024

2124

2224

2324

2424

ETİKETLER

leicester cityingilterekasabianrock grubudirektör claudio ranieritaraftarşampiyonlukşampiyonluk turubarclays premier league
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24