İngiltere'nin başkenti Londra'da Rusya'nın Ukrayna'yı işgali protesto edildi
Savaş karşıtları ve İngiltere’de yaşayan Ukraynalılar, Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın önünde bir araya geldi
24 Şubat 2022 22:36
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Savaş karşıtları ve İngiltere’de yaşayan Ukraynalılar, Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın önünde bir araya geldi
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Ellerinde “Putin’i cezalandırın Ukrayna’yı değil”, “Putin’i durdurun, savaşı durdurun” ve “Ukrayna’yı destekleyin" yazılı pankart taşıyan grup buradan İngiltere hükümetine ve Uluslararası kuruluşlara Rusya’ya yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.
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İngiltere'nin başkenti Londra'da Rusya'nın Ukrayna'yı işgali protesto edildi
48
İngiltere'nin başkenti Londra'da Rusya'nın Ukrayna'yı işgali protesto edildi
58
İngiltere'nin başkenti Londra'da Rusya'nın Ukrayna'yı işgali protesto edildi
68
İngiltere'nin başkenti Londra'da Rusya'nın Ukrayna'yı işgali protesto edildi
78
İngiltere'nin başkenti Londra'da Rusya'nın Ukrayna'yı işgali protesto edildi
88
İngiltere'nin başkenti Londra'da Rusya'nın Ukrayna'yı işgali protesto edildi