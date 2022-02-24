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İngiltere'nin başkenti Londra'da Rusya'nın Ukrayna'yı işgali protesto edildi

Savaş karşıtları ve İngiltere’de yaşayan Ukraynalılar, Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın önünde bir araya geldi

24 Şubat 2022 22:36

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Savaş karşıtları ve İngiltere’de yaşayan Ukraynalılar, Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın önünde bir araya geldi

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Ellerinde “Putin’i cezalandırın Ukrayna’yı değil”, “Putin’i durdurun, savaşı durdurun” ve “Ukrayna’yı destekleyin" yazılı pankart taşıyan grup buradan İngiltere hükümetine ve Uluslararası kuruluşlara Rusya’ya yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da Rusya'nın Ukrayna'yı işgali protesto edildi

48

İngiltere'nin başkenti Londra'da Rusya'nın Ukrayna'yı işgali protesto edildi

58

İngiltere'nin başkenti Londra'da Rusya'nın Ukrayna'yı işgali protesto edildi

68

İngiltere'nin başkenti Londra'da Rusya'nın Ukrayna'yı işgali protesto edildi

78

İngiltere'nin başkenti Londra'da Rusya'nın Ukrayna'yı işgali protesto edildi

88

İngiltere'nin başkenti Londra'da Rusya'nın Ukrayna'yı işgali protesto edildi

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