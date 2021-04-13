İngiltere'den normalleşmenin ilk günü manzaraları; açık alandaki bar ve restoranlar doldu
İngiltere’de Koronavirüs salgınına karşı uygulanan 5 Ocak’ta başlayan ulusal karantina sürecinde ilk normalleşme adımı atıldı. Açık havada bar ve restoranlar açılırken binlerce insan normalleşmenin ilk gününü sosyalleşerek kutladı.
13 Nisan 2021 08:51
15
İngiltere’de Koronavirüs salgınına karşı uygulanan 5 Ocak’ta başlayan ulusal karantina sürecinde ilk normalleşme adımı atıldı. Açık havada bar ve restoranlar açılırken binlerce insan normalleşmenin ilk gününü sosyalleşerek kutladı.
25
BBC’de yer alan habere göre, İngiltere’de bar ve restoranların açık alanlarının yanı sıra mağazalar, berberler, spor salonları da açıldı.
35
Soğuk havaya rağmen çok sayıda insan açık alanlarda sosyalleşmeye başladı.
45
İngiltere’de hızlı ilerleyen aşılama programının yanısıra uzun zamandır uygulanan karantina önlemlerinin de günlük vaka sayılarının binlere düşmesinde etkili olduğu belirtiliyor.
55
Başbakan Boris Johnson, sosyalliğe dönecek vatandaşlara dün yaptığı açıklamada “Sorumlu davranmaya devam edin” çağrısı yaptı.