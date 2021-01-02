İngiliz seks uzmanı yanıtladı: Partnerler ne sıklıkla seks yapmalı?
İngiltere'nin önde gelen cinsel ilişki uzmanlarından biri olan Jess Wilde, partnerlerin ne sıklıkla seks yapmaları gerektiği hakkında bilgi verdi.
02 Ocak 2021 21:48
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Seksle ilgili sıkça merak edilen sorulardan bir tanesi de partnerlerin ne sıklıkla seks yapmaları gerektiğidir.
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10 yıldır cinsel ilişki uzmanı olan Jess Wilde, konuyla ilgili Daily Star'a konuştu.
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Wilde, "Çiftler ne kadar istiyorlarsa o sıklıkta seks yapmalılar" dedi.
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Seks yapılma sıklığıyla ilgili belirlenmiş minimum ya da maksimum bir ölçü olmadığını belirten Wilde, "İki tarafın da cinsel ilişkinin sıklığından memnun olduğu sıklık doğru sıklıktır" dedi. Wilde, "Yine de seks yapmaktan yemek yemeyi unutuyorsanız biraz fazla yapıyor olabilirsiniz" diye konuştu.
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Wilde şöyle devam etti:
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"Eğer sizin veya partnerinizin daha az ya da daha çok seks isteği olduğunu düşünüyorsanız bu konuyu dürüstçe masaya yatırmanız gerektiğini önerebilirim."
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Wilde, son olarak da, "Unutmayın ki partneriniz sadece sizin orgazmlarınızdan sorumlu değildir. Sağlıklı bir cinsel birlikteliği sürdürebilmek için partnerlerin birbirinden bağımsız olarak mastürbasyon yapmaya devam etmesini ve cinselliklerini kendi başlarına keşfetmeleri gerektiğini şiddetle tavsiye ediyorum" dedi.