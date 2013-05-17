İngiliz futbolundan bir yıldız daha kaydı

Manchester United Teknik Direktörü Alex Ferguson'un ardından İngiliz futbolcu David Beckham da, yıl sonu itibariyle futbolu bırakacağını açıkladı. Fransız futbol takımı Paris Saint-German'da top koşturan İngiliz futbolcu David Beckham yıl sonunda profesyonel futbol hayatına son vereceğini söyledi.
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38 yaşındaki İngiliz futbolcu kariyeri boyunca 115 kupa kazandı. Dört farklı ülkede şampiyonluk yaşayarak İngiliz futbolunda bir ilki başaran Beckham,
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David Beckham yıllarca Manchester United futbol takımında oynadıktan sonra İspanyolların efsanevi takımı Real Madrid'e transfer olmuştu. Beckham, Manchester United'da Alex Ferguson'un en gözde futbolcuları arasında yer alıyordu. İşte İngiliz futbolununun yıldızlarından Beckham'ın futbol kariyeri:
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Henüz kariyerinin başında olan David Beckham 1996 yılının Ağustos ayında bir dünya yıldızı değildi. Manchester United ile yeni yeni forma giymeye başladığı dönemlerde Wimbledon ile oynanan maçta Neil Sullivan'ı orta sahadan mağlup etmişti. Ferguson,
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Kariyerinin ilk Dünya Kupası'na çıkan David Backham'ın Diego Simeone ile girdiği ikili mücadele ve sonrası hiç bir zaman unutulmaz. Son 16 mücadelesinde işler İngiltere için iyi giderken Simeone'nin, sert müdahalesine aynı sertlikle karşılık veren Beckham kırmızı kart görerek takımını 1 saate yakın yalnız bırakmıştı.
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90'ların ikinci yarısında fırtına gibi esen Spice Girls grubunun üyesi Victoria Beckham ile 1999'da hayatını birleştirdi. İkili evliliğin ardından Posh and Becks olarak anıldı. Victoria ve David 14 yıldır birlikteler.
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David Beckham ilk kez İngiltere'nin İtalyayı 1-0 yendiği dostluk maçına kaptan olarak çıktı. 15 Kasım 2000
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İngiltere futbolu kurumsallaştıran ve yönlendiren ülke olsa da büyük turnuvalara gidiş yolunda çoğu zaman sıkıntı çekti. 2001 yılında Yunanistan ile oynayan İngiltere, gruptaki maçı mutlaka kazanmak zorundaydı Avrupa Şampiyonası'na katılmak için. Eriksson'un takımını Japonya ve Güney Kore'de oynanan turnuvaya taşıyan gol o maçın uzatma dakikalarında geldi ve İngiltere sahadan 2-1'le ayrılarak uzak doğudaki kupaya direkt katıldı.
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2002 Dünya Kupası'nda kondisyonu sakatlıklar nedeniyle yerinde olmayan Beckham, Arjantin'le oynanan mücadelede sahada yer alıp takımının galibiyet golünü penaltıdan atmıştı. Kariyeri açısından hiç unutlmayacak bir gol olan bu vuruşla bir sonraki tura çıkan İngiltere, Ronaldinho'lu Brezilya'ya boyun eğmişti.
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David Beckham 24.5 Milyon euro karşılığında İspanyol devi Real Madrid ile dört yıllık sözleşme imzalayarak Manchester United'dan ayrıldı.
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2003 yılında oynanan İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid forması giyen David Beckham, Bernabeu'da 73. dakikada oyuna girerek attığı gol ile ilk ayağı 2-1 kaybedilen maçın dezavantajını ortadan kaldırdı ve 3-0'la takımına tur attırdı.
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2002, 2006 ve 2010 Dünya Kupaları'na katılan İngiltere'nin kadrosunda 3 turnuva için de tek ortak isim David Beckham'dı. Beckham bu 3 turnuvaya da katılarak ve 3'ünde de gol atarak arka arkaya 3 Dünya Kupası'nda gol atan ilk İngiliz futbolcu oldu.
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Avrupa'daki kariyerini devam ettirebileceği bir kulüp bulamayan David Beckham, Amerika'ya transfer oldu. 2011 ve 2012 yıllarında Los Angeles'ı şampiyonluğa taşıyan Beckham,
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Paris Saint Germain'e gelerek herkesi şaşırtan ve ne kadar kazanacağı merak edilen David Beckham, sözleşme imzaladığı basın toplantısında kazanacağı paranın çocuklar için çalışmalar yapan bir vakfa bağışlanacağını açıklayarak bir kez da ne kadar büyük kalpli bir oyuncu olduğunu kanıtladı.