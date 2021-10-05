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Influencerların paylaşımlardan kazandığı ücret ortaya çıktı

05 Ekim 2021 10:40

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TV8'de ekrana gelen "2.Sayfa" programında bazı influencerların ve sosyal medya fenomenlerinin, paylaşımlardan ne kadar kazandığı açıkandı. İşte iddia edilen o rakamlar:

27

Danla Bilic: Post ve story başına 180 bin TL

37

Gamze Erçel: Post ve story başına 80 bin TL

47

Duygu Özaslan: Post ve story başına 100 bin TL

57

Aslıhan Doğan Turan: Post ve story başına 40 bin TL

67

Rachel Araz: Post ve story başına 50 bin TL

77

Yasemin Özilhan: Story başına 40 bin TL post başına 60 bin TL

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