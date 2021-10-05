Influencerların paylaşımlardan kazandığı ücret ortaya çıktı
05 Ekim 2021 10:40
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TV8'de ekrana gelen "2.Sayfa" programında bazı influencerların ve sosyal medya fenomenlerinin, paylaşımlardan ne kadar kazandığı açıkandı. İşte iddia edilen o rakamlar:
27
Danla Bilic: Post ve story başına 180 bin TL
37
Gamze Erçel: Post ve story başına 80 bin TL
47
Duygu Özaslan: Post ve story başına 100 bin TL
57
Aslıhan Doğan Turan: Post ve story başına 40 bin TL
67
Rachel Araz: Post ve story başına 50 bin TL
77
Yasemin Özilhan: Story başına 40 bin TL post başına 60 bin TL
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