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İneklerini makineli tüfekle koruyan kabile

22 Nisan 2016 17:43

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Dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan, onca acının, on binlerce kişinin kaybının ve 2 milyondan fazla insanın yer değiştirmesinin ardından 2011'de bağımsızlığına kavuştu.

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Bu ülkede Başkent Juba'nın kuzeyinde, Nil kıyısında yaşayan Mundari adlı bir kabile bulunuyor. (Fotoğraf: Tarık Zaidi)

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Mundarilerin bütün hayatı hayvancılık üzerine kurulu. Onlara sığır kralları deniyor. (Fotoğraf: Goran Tomasevic / Reuters)

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Yetiştirdikleri hayvan ise Ankole-Watusi olarak bilinen bir sığır türü. (Fotoğraf: Goran Tomasevic / Reuters)

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Boyları 2,5 metreye kadar ulaşabilen bu hayvanların her biri 500 dolar değerinde. (Fotoğraf: Goran Tomasevic / Reuters)

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Bu neden Mundari kabilesinin en değerli varlıkları bu hayvanlar. Öyle ki kabile üyeleri hayvanlarını makineli tüfeklerle koruyor. (Fotoğraf: Goran Tomasevic / Reuters)

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Fotoğrafçı Tarık Zaidi belgesel çalışması için 4 gününü bu kabileyle ve kabilenin gözü gibi baktığı bu sığırlarla birlikte geçirdi. (Fotoğraf: Goran Tomasevic / Reuters)

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Zaidi’nin tanıştı her kabile üyesinin favori bir ineği olduğunu söylüyor. Bu hayvanları etleri için öldürmeleri çok ender görülüyor. (Fotoğraf: Goran Tomasevic / Reuters)

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Bu ineklerin sadece sütünden faydalanmıyorlar, aynı zamanda idrarını da antiseptik olarak kullanıyorlar. İdrardaki amonyak ise kabilenin genelinde görülen turuncu saç renginin baş nedeni. (Fotoğraf: Goran Tomasevic / Reuters)

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Hayvanlarına günde iki kez masaj yapıyorlar. (Fotoğraf: Goran Tomasevic / Reuters)

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Güney Sudan'da hayvanlar ve hayvancılık çok önemli. Sudan'dan bağımsızlıklarını kazanmadan önce yaşanan savaşlarda hedefler hep hayvan çiftlikleri oluyordu. (Fotoğraf: Goran Tomasevic / Reuters)

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