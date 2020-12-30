IndieWire'dan yeni liste: 2020'nin gözden kaçmış 20 filmi
IndieWire, 2020'nin gözden kaçmış 20 filmine yer verdiği bir liste yayımladı. Listede "Babyteeth", "And Then We Danced", "Relic" ve "Tesla" gibi yapımlar yer aldı
30 Aralık 2020 10:56
121
IndieWire, 2020'nin gözden kaçmış 20 filmine yer verdiği bir liste yayımlandı. 2020'nin gözden kaçmış 20 filmi:
221
A Sun – Chung Mong-hong
321
Miss Juneteenth – Channing Godfrey Peoples
421
The True Adventures of Wolfboy – Martin Krejcí
521
And Then We Danced – Levan Akin
621
Come to Daddy – Ant Timpson
721
Olympic Dreams – Haskell Wexler
821
Relic – Natalie Erika James
921
Ordinary Love – Lisa Barros D’Sa ve Glenn Leyburn
1021
The Other Lamb – Malgorzata Szumowska
1121
Premature – Rashaad Ernesto Green
1221
Tigertail – Alan Yang
1321
The True History of the Kelly Gang – Justin Kurzel
1421
Selah and the Spades – Tayarisha Poe
1521
Babyteeth – Shannon Murphy
1621
I Used to Go Here – Kris Rey
1721
Spree – Eugene Kotlyarenko
1821
Tesla – Michael Almereyda
1921
To The Stars – Martha Stephens
2021
Proxima – Alice Winocour
2121
Radioactive – Marjane Satrapi
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