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IndieWire'dan yeni liste: 2020'nin gözden kaçmış 20 filmi

IndieWire, 2020'nin gözden kaçmış 20 filmine yer verdiği bir liste yayımladı. Listede "Babyteeth", "And Then We Danced", "Relic" ve "Tesla" gibi yapımlar yer aldı

30 Aralık 2020 10:56

121

IndieWire, 2020'nin gözden kaçmış 20 filmine yer verdiği bir liste yayımlandı. 2020'nin gözden kaçmış 20 filmi:

221

A Sun – Chung Mong-hong

321

Miss Juneteenth – Channing Godfrey Peoples

421

The True Adventures of Wolfboy – Martin Krejcí

521

And Then We Danced – Levan Akin

621

Come to Daddy – Ant Timpson

721

Olympic Dreams – Haskell Wexler

821

Relic – Natalie Erika James

921

Ordinary Love – Lisa Barros D’Sa ve Glenn Leyburn

1021

The Other Lamb – Malgorzata Szumowska

1121

Premature – Rashaad Ernesto Green

1221

Tigertail – Alan Yang

1321

The True History of the Kelly Gang – Justin Kurzel

1421

Selah and the Spades – Tayarisha Poe

1521

Babyteeth – Shannon Murphy

1621

I Used to Go Here – Kris Rey

1721

Spree – Eugene Kotlyarenko

1821

Tesla – Michael Almereyda

1921

To The Stars – Martha Stephens

2021

Proxima – Alice Winocour

2121

Radioactive – Marjane Satrapi

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indiewire2020filmBabyteethAnd Then We DancedTesla
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