T24 LogoT24 Logo

IndieWire belirledi: 2021 Oscar Ödülleri'ne aday gösterilebilecek 20 film

IndieWire, 2021 Oscar Ödülleri'nde yarışma şansı yüksek olan filmleri belirledi. Listede 20 film yer aldı. (Kaynak: Cumhuriyet)

03 Ocak 2021 10:23

122

IndieWire, 2021 Oscar Ödülleri'nde yarışma şansı yüksek olan filmleri belirledi. Listede 20 film yer aldı. (Kaynak: Cumhuriyet)

222

2021 Oscar Ödülleri Töreni, 25 Nisan 2021'e ertelenmişti. Alınan kararla birlikte 1 Ocak 2020-28 Şubat 2021 tarihleri arasında vizyona giren ya da dijital platformlarda yayımlanan filmlerin de Oscar için yarışma şansı elde edeceği açıklanmıştı. İşte IndieWire'a göre 2021 Oscar Ödülleri'ne aday gösterilebilecek 20 film:

322

Crip Camp – James Lebrecht ve Nicole Newnham

422

Swallow – Carlo Mirabella-Davis

522

Never Rarely Sometimes Always – Eliza Hittman

622

The Assistant – Kitty Green

722

The Invisible Man – Leigh Whannell

822

Emma. – Autumn de Wilde

922

First Cow – Kelly Reichardt

1022

The Way Back – Gavin O’Connor

1122

True History of the Kelly Gang –Justin Kurzel

1222

Saint Frances – Alex Thompson

1322

Onward – Dan Scanlon

1422

Spaceship Earth – Matt Wolf

1522

Bacurau – Juliano Dornelles & Kleber Mendonça Filho

1622

Circus of Books – Rachel Mason

1722

Da 5 Bloods – Spike Lee

1822

Shirley – Josephine Decker

1922

The King of Staten Island – Judd Apatow

2022

The Surrogate – Jeremy Hersh

2122

The Vast of Night – Andrew Patterson

2222

Babyteeth – Shannon Murphy

ETİKETLER

oscarfilmödültörensinemaindiewire
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24