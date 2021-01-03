IndieWire belirledi: 2021 Oscar Ödülleri'ne aday gösterilebilecek 20 film
IndieWire, 2021 Oscar Ödülleri'nde yarışma şansı yüksek olan filmleri belirledi. Listede 20 film yer aldı. (Kaynak: Cumhuriyet)
03 Ocak 2021 10:23
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IndieWire, 2021 Oscar Ödülleri'nde yarışma şansı yüksek olan filmleri belirledi. Listede 20 film yer aldı. (Kaynak: Cumhuriyet)
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2021 Oscar Ödülleri Töreni, 25 Nisan 2021'e ertelenmişti. Alınan kararla birlikte 1 Ocak 2020-28 Şubat 2021 tarihleri arasında vizyona giren ya da dijital platformlarda yayımlanan filmlerin de Oscar için yarışma şansı elde edeceği açıklanmıştı. İşte IndieWire'a göre 2021 Oscar Ödülleri'ne aday gösterilebilecek 20 film:
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Crip Camp – James Lebrecht ve Nicole Newnham
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Swallow – Carlo Mirabella-Davis
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Never Rarely Sometimes Always – Eliza Hittman
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The Assistant – Kitty Green
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The Invisible Man – Leigh Whannell
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Emma. – Autumn de Wilde
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First Cow – Kelly Reichardt
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The Way Back – Gavin O’Connor
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True History of the Kelly Gang –Justin Kurzel
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Saint Frances – Alex Thompson
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Onward – Dan Scanlon
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Spaceship Earth – Matt Wolf
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Bacurau – Juliano Dornelles & Kleber Mendonça Filho