“İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum" diyen şarkıcı Öykü Gürman’dan yeni açıklama
23 Kasım 2020 15:26
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“İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum" diyen şarkıcı Öykü Gürman’dan yeni açıklama | "İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum” diyen şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman yeni bir açıklama yaptı.
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Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, geçtiğimiz günlerde BloombergHT'de yayınlanan Aslı Safak'la İşin Aslı programına katıldı.
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Babasının ateist olduğunu söyleyen Gürman, merhamet ve vicdandan başka hiçbir şey için yaşamayacağının altını çizerek, "İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum. İnançsızlık egoizm ve bencillik getirir" dedi.
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Öykü Gürman, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
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Gürman açıklamasında, “Geçtiğimiz günlerde katıldığım bir televizyon programında duygusallıkla yaşadığım kişisel bir konuyu ifade etmeye çalışırken bir anlam karmaşası yaşadım. Söylemiş olduğum cümleler yanlış ve farklı anlaşılmalara sebep olduğu için açıklama yapma gereği duydum.” İfadesini kullandı.
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Gürman açıklamasını şöyle sürdürdü: Program süresince yaşadığım duygusallık içinde kelimelerin sohbetin içinden cımbızla çekilerek bambaşka bir noktaya taşınması beni çok rahatsız etti. Bir sanat insanı olarak ifade etmeliyim ki tek amaç insanları birleştirmek, birlikte tüm farklılığa rağmen yaşayabilmenin, konuşabilmenin uygarlığına ulaşmak için çaba sarf etmek olmalı!
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“Yoksa ayrıştırmak değil. Şu an en önemli gündemimiz pandemi olduğundan içinden geçtiğimiz süreç zaten maddi manevi hepimiz için tüketici. Birbirimizi yormanın anlamı yok diye düşünüyorum. Tüm kamuoyuna sağduyu, anlayış, sağlık ve sevgi dileğiyle..."